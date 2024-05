M.Meloni (PD): «Solidarietà alla comunità di Bosa per l’attentato di questa notte. Occorrono interventi per chi guida le nostre città»

M.Meloni (PD): «Solidarietà alla comunità di Bosa per l’attentato di questa notte. Occorrono interventi per chi guida le nostre città», «Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al primo cittadino di Bosa, Pier Franco Casula, e alla comunità bosana per il vile attentato subito qualche ora fa. Ancora una volta registriamo un atto intimidatorio ai danni degli amministratori locali in Sardegna. Un nuovo episodio che turba la comunità, che inquina il buon andamento di una amministrazione e di una cittadina chiamata al voto nelle prossime settimane» afferma in una nota il Senatore del PD, Marco Meloni.

«Qualche giorno fa, durante l’audizione del Sottosegretario di Stato all’Interno Molteni in Commissione Insularità, ho espresso la mia forte preoccupazione per i numerosi attentati ai danni di sindaci e amministratori locali e ho chiesto, ancora una volta, di intervenire con urgenza adottando una strategia di contrasto alla violenza e di ripristino della legalità. Il ministro Piantedosi non risponde da mesi alle interrogazioni parlamentari del Partito Democratico, mostrando tutto il disinteresse del governo di Giorgia Meloni per un tema essenziale per la tenuta democratica delle nostre comunità locali. Noi continueremo a chiedergli con pazienza e tenacia di rafforzare i presidi di sicurezza necessari affinché i nostri amministratori possano esercitare le loro prerogative in piena libertà. Servono impegni forti per difendere chi guida le nostre città» conclude il Senatore.