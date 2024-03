Fc Alghero batte 4-0 il Thiesina e si conferma capolista solitaria

Fc Alghero: Bellinzis, Moretti (9’st Moretti), Cingotti (27′ st Campus), Correddu, Sanna, Gnani, Depalmas (30′ st Cariga), Delias, Cherchi, Carbone (23′ st Finca), Serra Raimondo (30′ st Pintus). Allenatore: Salaris A disposizione: Serra Francesco, Lobrano, Ardu, Piga.

Thiesina: Binkovski, Mannu, Cossu, Spanu (25′ st Brancazzu), Campus (16′ st Piredda), Mannoni, Budroni (16′ st Serra), Catgiu, Puddu (8′ st Zara), Ara, Canu (37′ st Sai). Allenatore: Devinu A disposizione: Fadda, Piga, Vargiu.

Arbitro: Piras di Alghero

Reti: 40′ e 75′ Serra R., 65′ Correddu, 70′ Cherchi

La Fc Alghero batte 4-0 il Thiesina e si conferma capolista solitaria del girone E di Seconda Categoria. Una partita che gli algheresi hanno dominato al cospetto di un avversario di tutto rispetto. Per la cronaca Fc Alghero vicino al gol con Correddu al 5′ che di testa spedisce la palla fuori di poco. Al 20′ algheresi in avanti con uno scambio, dentro l’area di rigore, tra Cherchi e Serra con il portiere ospite che blocca la palla a terra. Ancora padroni di casa pericolosi al 27′ con Gnani che, dalla lunga distanza, impegna severamente il numero uno ospite. Un minuto dopo è Moretti che calcia sull’esterno della rete da posizione favorevole. Al 40′ Fc Alghero in vantaggio: pallone in area di rigore del Thiesina e in mischia Raimondo Serra, in acrobazia, mette il pallone alla sinistra di Binkovski. Si va al secondo tempo e al 57′ il nuovo entrato Nemore sfiora il raddoppio con un tiro rasoterra che esce di pochissimo a lato. Ancora algheresi pericolosi al 61′ con un bel tiro di Gnani che sfiora l’incrocio dei pali alla destra di Binkovski. Al 64′, dopo un colpo di testa di Carbone ribattuto da Binkovski, ci prova Nemore con un tiro di potenza che il portiere ospite devia in angolo con una parata spettacolare. Un minuto dopo il meritato raddoppio della Fc Alghero con Correddu che su una corta ribattuta della difesa ospite, mette la palla in rete. Al 70′ il 3-0 con un’azione da applausi per la squadra giallorossa: passaggio filtrante di Nemore dalla trequarti verso Finca che, dopo aver superato un avversario, serve un perfetto assist a Cherchi che insacca. Fc Alghero sempre più padrone del campo e al 75′ trova il quarto gol su azione di contropiede con Raimondo Serra (doppietta per lui), servito da Correddu, che deposita la palla in rete. All’89’ bella giocata di Mario Finca che supera tre avversari, calcia e mentre la palla in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Da segnalare il rientro in campo, dopo alcune settimane di assenza, del capitano Carlo Pintus. Al triplice fischio dell’arbitro Pinna, algheresi in festa per tre punti importanti. Ora, dopo la pausa per le festività pasquali, la squadra giallorossa tornerà in campo per le ultime due giornate.