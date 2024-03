Report Torres vs Vis Pesaro 1-0

Torres: Zaccagno, Antonelli, Giorico, Dametto, Idda, Zambataro, Zecca, Cester (1′ st Scotto), Mastinu ()38′ st Masala), Fishnaller (93′ st Rosi), Ruocco (31′ st Diakite). A disposizione: Garau, Nunziatini, Goglino, Kujabi, Lora, Verduci, Pinna, Sieniega, Petriccione. Allenatore Alfonso Greco

Pesaro: Neri, Zagnoni, Rossoni, Pucciarelli, Nicastro, Di Paola, Neri (93′ st Molina), Bento (12′ st Iervolino), Karlsson, Mattioli, Rossetti. A disposizione: Polverino, Tonucci, Nina, Pecile, Ceccacci, Loru, Foresta, Gulli, Da Pozzo. Allenatore Simone Banchieri

Arbitro: Mirabella di Napoli

Assistenti: Linari di Firenze e Cassano di Saronno

Quarto uomo: Bozzetto di Bergamo

Reti: 93′ st Diakite (TRS)

Ammoniti: Neri G., Fishnaller, Giorico; espulso un dirigente della Vis Pesaro e Petriccione (TRS)

Note: 3662 spettatori

SASSARI. La risolve Diakite, quando il pari sembrava essere ormai il risultato finale di una gara fastidiosa e spigolosa. Vince la Torres, di volgia e parte la festa di fine match.

Alle prese con qualche acciacco, reduce dal pari esterno ad Ancona ma in linea corsa da seconda solitaria forza della classifica guidata dalla corazzata Cesena, la Torres di mister Alfonso Greco torna al Vanni Sanna per affrontare la Vis Pesaro, “pesce” da bassa (classifica) di cui però e meglio diffidare. Sugli spalti una pattuglia di tifosi biancorossi.

Gigi Scotto (qualche problemino per lui, zero rischi) parte dalla panchina, in attacco spazio a Fishnaller e Ruocco con Mastinu a supporto sul fronte offensivo. In difesa confermato il trio Idda, Antonelli e Dametto. Mediana con Giorico e Cester. Sulle fasce Zambataro e Zecca. Zaccagno a difesa della porta. Minuto di raccoglimento in memoria del dirigente della Fiorentina Joe Barone, e si comincia con la Torres ad attaccare la porta nottola curva Nord.

Al 3′ Rinvio di Zaccagno lunghissimo: intercetta Fishnaller, conclusione rasoterra parata in corner da Neri. Gli sviluppi Antonelli sale più in alto di tutti ma il pallone termina di poco a lato. Ruocco, al 5′, calcia convinto versala port ma Neri dice ancora una volta no. Gara subito densa. Al 7′ Pesaro prova a sfondare a sinistra, palla in mezzo ma Pucciarelli colpisce mandando alto sopra la traversa.

Giallo a Neri G., dopo una breve fase di stallo Di Paola tenta la conclusione dalla lunga distanza impegnando tuffo e angolo Zaccagno. Pressione torresina: Zecca sembra arrivare puntuale all’appuntamento con il pallone in area, ma la difesa evita il gol del vantaggio rossoblù. Cester prova il colpo gobbo dalla lunga, Neri dice ancora no. Ammonizione per Fishnaller poi anche per Giorico.

Pesaro si fa più insistente e pericoloso, ma non centra la porta. Al 45′ Karlsson spara dritto sulla traversa, 20 secondini tardi è fine primo tempo. Si scalda Gigi Scotto, attaccante e capitano rossoblù che presumibilmente sarà protagonista dei secondi 45′. E infatti, all’ingresso delle squadre in campo Scotto è lì apposto di Cester.

Conclusione che quasi sorprende il numero uno pesarese, al 10′ Pucciarelli va di rasoiata morbida a giro ma trova Zaccagno a dire no. Sul capovolgimento di fronte occasionisisma rossoblù, ma stavolta è Neri a parare. La Torres no riesce a sfondare, la Vis attende pronta pero a ripartire a testa alta.

I rossoblù ci provano, Ma nonostante il fraseggio non riescono a sfruttare una delle tante belle occasioni costruite. Dentro Diakite. Dentro Diakitè per Ruocco. Sostituzione anche per Pesaro. Poi in capo anche Masala. Ancora Torres in avanti, ma il gol non arriva. Cinque minuti di recupero. Espulso un uomo dalla panchina avversaria. Ed al 93′ il lampo: cross in mezzo, testa di Diakitè cil “Vanni Sanna ” Esplode! È 1-0. Dentro Rosi e Molina per la Vis. Ma non c’è più tempo: tripudio rossoblù