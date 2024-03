Alba Vitæ 2023 di AIS Veneto: raccolti 6.500 euro per l’Associazione Pulcino

L’edizione 2023 di Alba Vitæ si è conclusa con un ricavato di 6.500 euro devoluto a favore dell’Associazione Pulcino OdV di Treviso. La cifra raccolta attraverso l’iniziativa benefica di AIS Veneto, che ogni anno mette in vendita un’eccellenza dell’enologia regionale in edizione limitata con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno di progetti solidali, contribuirà alla realizzazione delle attività dell’Associazione che dal 1966 è accanto alle famiglie dei bambini nati prematuri o con patologie, sia nella fase di ricovero sia dopo la dimissione. In particolare, il ricavato supporterà il progetto Home Visit, servizio domiciliare che ha lo scopo di rassicurare, monitorare e accompagnare tutto il nucleo famigliare pretermine. Tutte le bottiglie in formato magnum di Sante Rosso Merlot IGT 2021 dell’Azienda Agricola Cecchetto di Tezze di Piave (Treviso), il vino scelto per la tredicesima edizione di Alba Vitæ, sono state vendute: un risultato che ha superato le più rosee aspettative, innescando una gara di solidarietà.

“Da tredici anni, con Alba Vitæ e con altre iniziative, AIS Veneto è accanto a quelle realtà del territorio che ogni giorno si impegnano per rendere la nostra regione un luogo accogliente e solidale. Ogni anno la consegna dell’assegno è un momento speciale e ricco di significato, che rappresenta la raccolta dei frutti dopo mesi di lavoro al fianco di chi si spende ogni giorno per rendere il Veneto un posto migliore”.

​ – Gianpaolo Breda, Presidente AIS Veneto

Il 2024 vedrà il passaggio di testimone dalla delegazione AIS Veneto di Treviso a quella di Padova. Il vino scelto è il Colli Euganei Cabernet Riserva Borgo delle Casette 2020 dell’Azienda Il Filò delle Vigne di Baone (Padova).