Piazza Manno – Dal 28 marzo accesso alla scuola solo da via Vittorio Emanuele e dall’ARST

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di riqualificazione urbanistica di piazza Manno, da giovedì 28 marzo non sarà possibile accedere alla scuola Eleonora d’Arborea dalla via Cagliari tramite l’attuale passaggio pedonale, ma sarà necessario utilizzare il percorso alternativo dedicato che sarà accessibile unicamente dalla via Vittorio Emanuele o dalla via Cagliari passando dall’ARST. L’uscita di sicurezza dalla scuola sarà sempre garantita.