Al via Stop Viral Cruelty, iniziativa contro la violenza in rete. Oipa e Tutela Digitale insieme per la difesa degli animali

L’azienda, attiva nel campo della cyber-sicurezza, mette a disposizione dell’associazione animalista la piattaforma Linkiller per contrastare il grave fenomeno

Al via Stop Viral Cruelty, iniziativa contro la violenza in rete

Per contrastare il grave fenomeno della violenza in rete Tutela Digitale*, realtà attiva nel campo della cyber-reputazione, e l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) lanciano l‘iniziativa Stop viral cruelty.

Gli utenti del web e dei social potranno segnalare contenuti in rete, soprattutto foto e video, contenenti violenze o altre forme di illecito subite dagli animali. La segnalazione dovrà essere inviata compilando il modulo online presente nel sito Oipa al link https://www.oipa.org/italia/viralcruelty.

L’associazione valuterà la veridicità della segnalazione e la inoltrerà quindi a Tutela Digitale. L’azienda, a sua volta, attiverà la propria piattaforma tecnologica Linkiller implementata proprio per eliminare o deindicizzare contenuti lesivi e, a rimozione, avvenuta consegnerà a Oipa la documentazione necessaria per poter comunque procedere alla segnalazione all’autorità giudiziaria.

Stop viral cruelty è dunque un’iniziativa sinergica di due organizzazioni che fanno della difesa dei più deboli il punto fondante dei propri valori e che lavorano insieme per contrastare un preoccupante fenomeno che nasce nella rete e da lì cresce.

Dichiarazioni

«Ci troviamo di fronte a un duplice problema: da una parte il reato e dall’altra il fenomeno dell’emulazione, alimentato dal passaparola e della condivisione e che, come studi psicologici affermano, si manifesta in quelle personalità non ancora completamente formate» spiega Sveva Antonini, co-fondatrice di Tutela Digitale. «Per tutte queste ragioni occorre agire tempestivamente per arginare ogni forma di divulgazione».

«Come Oipa auspichiamo che questo progetto diventi sempre più forte e utile», dichiara Claudia Taccani, avvocato responsabile dell’Ufficio legale Oipa. «Il mondo del web è una giungla, ma possiamo contrastarne le derive pericolose e dolorose. Da una parte possiamo far conoscere le crudeltà che si verificano ai danni di animali, denunciandone gli abusi; dall’altra possiamo fermare il deprecabile fenomeno dell’emulazione o della caccia al like.

Nel 2024, a fronte di una società sempre più impegnata nel rispetto dei diritti civili, auspichiamo un intervento internazionale normativo che blocchi pubblicazioni e condivisioni che rappresentano reati, e che sanzioni gli autori e i divulgatori con sospensione o estromissione dai social e dai siti internet».

Negli ultimi mesi, sono stati segnalati oltre 100 contenuti pubblicati, tra gli altri, su Facebook, YouTube, TikTok e Instagram contenenti maltrattamenti su scimmie, gatti, cani, maiali, galline, insetti, anfibi e uova di volatili. Di questi, grazie a Oipa e a Tutela Digitale, oltre la metà sono stati già rimossi e prosegue il lavoro sui link ancora attivi.

Tutela Digitale

* Tutela Digitale, fondata da Sveva Antonini e Gabriele Gallassi a marzo del 2017, offre strumenti che permettono a corporate, liberi professionisti e soggetti privati, di monitorare la rete e risolvere le problematiche di reputazione online, diritto all’oblio. Per far questo si avvale di un team di 15 professionisti con competenze transdisciplinari composto, da una parte, da avvocati e giuristi esperti di privacy, diritto all’oblio e proprietà intellettuale e, dall’altra da informatici esperti in brand/personal reputation, cyber crime e SEO dall’altro. Nel dicembre 2018, Tutela Digitale crea la prima web app – Linkiller – in grado di eliminare o de-indicizzare i contenuti illegali e che violano la reputazione personale di privati e aziende dalla rete.