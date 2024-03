Fiamme in casa a San Giuliano Milanese, salvata coppia accumulatori seriali

(Adnkronos) – I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti nella mattinata di oggi per un incendio che si è sviluppato al terzo piano di un edificio ubicato in via Bramante, a San Giuliano Milanese. All'interno dell'appartamento si trovavano un uomo e una donna, rispettivamente di 66 e 62 anni, identificati dai soccorritori come 'accumulatori seriali'. I due sono rimasti illesi. Sul posto i vigili del fuoco intervenuti con 6 mezzi ed una ventina di uomini. L'immobile era saturo di materiale, cosa che ha reso particolarmente difficoltose le operazioni di soccorso. L'incendio è stato comunque domato e l'edificio è stato messo in sicurezza e completamente evacuato. Ora sono in corso le operazioni di smassamento. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 Areucon un mezzo di coordinamento maxi emergenze, un'automedica, un'auto infermieristica e 2 ambulanze. Dopo l'evacuazione dell'intero edificio, otto piani in tutto, hanno valutato sul posto 32 persone. Tra tutti gli abitanti, una donna di 73 anni è stata accompagnata in codice giallo all'ospedale di San Donato per sintomi da esposizione al fumo. Gli altri sono risultati tutti illesi. — [email protected] (Web Info)