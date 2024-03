A Oristano e Olbia sarà una Pasqua all’insegna dei valori della Via della Felicità

Nelle giornate tra martedì 26 e mercoledì 27 i volontari dell’omonima Fondazione distribuiranno centinaia di libretti di L. Ron Hubbard.

Sarà una Pasqua all’insegna dei valori di buon senso ispirati dal libretto del filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, quella che attende i cittadini di Olbia e Oristano. Valori di pace, armonia e rispetto reciproco contenuti nel retaggio spirituale del grande filosofo, perfettamente in sintonia con il messaggio della Cristianità.

I volontari della Fondazione “La Via della Felicità”, proseguendo l’azione intrapresa nei mesi scorsi, distribuiranno centinaia di libretti nelle strade e negozi dei due capoluoghi di provincia, incontrando i concittadini e dibattendo con loro sulla necessità di calmare questa società turbolenta, diffondendo la calma e il buon senso contenuti nella Via della Felicità.

È incredibile come questo messaggio riesca a passare tra la gente – afferma una delle volontarie impegnate in questa nobile campagna – sembrerebbe che le persone, stanche delle brutte notizie provenienti dai media sulle tragedie umanitarie che ci circondano, non aspettino altro che buone notizie, e si fanno esse stesse portavoce dei valori di buon senso contenute in questo libretto. Per tantissime persone è come un sollievo e un onore poter collaborare nella diffusione di questi valori.”

È la paga che i volontari percepiranno per il loro costante impegno. Una “paga” alla quale non si può dare un valore monetario, ma “solo” un incommensurabile valore spirituale dato dalla certezza dei frutti che nel tempo questo lavoro porterà nel cambiamento della società.

“Non devi fare altro che mettere in circolazione La Via della Felicità nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto “. Così scrive l’autore nell’ultima pagina del libretto, sua ultima opera letteraria. Questa certezza illumina il lavoro dei volontari, che proseguiranno nella loro azione, coinvolgendo tutti coloro che condividono il messaggio, invitandoli a divulgare e vive nella loro vita questi semplici ma rivoluzionari precetti.

Info: www.laviadellafelicita.it