DKV Mobility offre l’accesso a una delle più grandi reti di ricarica EV d’Europa, con oltre 666.000 punti di ricarica 

Con servizi forniti a 356.000 clienti attivi in più di 50 paesi europei e 2.400 dipendenti, DKV Mobility è una piattaforma B2B leader in Europa per i pagamenti e le soluzioni on the road, con 90 anni di storia di sviluppo. Diamo accesso alla più grande rete di accettazione in Europa per ogni tipo di energia, che comprende circa 66.000 stazioni di rifornimento classiche, circa 666.000 punti di ricarica per veicoli elettrici e circa 21.000 stazioni di carburante alternativo.

Inoltre, DKV Mobility è uno dei principali fornitori di soluzioni per il pagamento dei pedaggi in Europa e offre anche soluzioni di mobilità, tra cui servizi per i veicoli presso le circa 32.000 stazioni di servizio e innovative offerte digitali. Nell’ambito delle nostre soluzioni finanziarie, siamo fornitore leader di servizi di rimborso dell’IVA. DKV Mobility ha generato nel 2022 un volume di transazioni di 17 miliardi e un fatturato di 621 milioni di euro. Il nostro obiettivo è guidare la transizione verso un futuro efficiente e sostenibile per la mobilità.