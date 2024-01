“Il Meetup Sublacense e Valle dell’Aniene Amici di Beppe Grillo”

“Il Meetup Sublacense e Valle dell’Aniene Amici di Beppe Grillo”,

Da diverso tempo al Sindaco di Subiaco (Rm) abbiamo CHIESTO anche pubblicamente, un confronto dibattito con lo stesso, sulla sanità locale : questione Ospedale Angelucci , Rems Castore e sanità territoriale della Asl/Rm5 .

Perché tace e ci ignora ? Che cosa si nasconde dietro questo silenzio ?

Perché ci nega questo confronto ?

Chiediamo che sia invitato anche il Suo precedessore ex Sindaco Pelliccia, non oltre, la presenza di giornalisti come testimoni e che possano fare domande. Si propone anche una diretta video su Facebook condotta da Suby News blog conosciutissimo e tra i più seguiti nel nostro territorio e non solo, che e’ stato da noi contattato e resosi disponibile .

Ci faccia sapere Sindaco luogo, data e ora.

RESTIAMO IN ATTESA SINDACO I SUBLACENSI E NON SOLO HANNO DIRITTO DI CAPIRE !