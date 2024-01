Striscione vs i politici Trentini a Saronno, DUE STRISCIONI, UNO PER ARON ❤️ UNO PER GLI ORSI DEL TRENTINO.

Lo striscione del Movimento è stato messo al contrario, si tratta di una forma di protesta. Nel caso specifico, per contestare il governo che non ha ancora approvato il regolamento per le pene severe nei confronti di chi maltratta gli Animali.