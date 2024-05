Cagliari, 28 maggio: sostenibilità sociale e ambientale al giro d’Italia del Salone della CSR

Milano, 27 maggio 2024 – Si avvia verso la conclusione il Giro d’Italia della CSR, l’evento itinerante de Il Salone della CSR e dell’innovazione sostenibile giunto alla sua dodicesima edizione, che da febbraio sta attraversando l’Italia per valorizzare le esperienze concrete di imprese e territori e promuovere la cultura della sostenibilità.

La nona e penultima tappa, che mette al centro l’ambiente e le persone, è in programma il 28 maggio a Cagliari, presso il CREA, Centro per l’Innovazione e l’Imprenditorialità dell’Università di Cagliari, in via Ospedale 121. L’appuntamento, dal titolo “Innovazione e sostenibilità per le persone e il pianeta“, è organizzato in collaborazione con l’ateneo cagliaritano e con Domus de Luna, fondazione a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza a rischio.

Il filo conduttore della tappa di Cagliari sarà il rapporto tra la dimensione sociale e quella ambientale, da cui scaturiscono interventi innovativi che hanno un obiettivo comune: dare risposta concreta a problemi delle comunità.

“L’innovazione in chiave sostenibile porta a definire nuove abitudini, nuovi servizi e nuovi modelli di business capaci di generare un impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità – commenta Rossella Sobrero, del Gruppo Promotore del Salone –. Cresce la consapevolezza che per andare verso un modello di sviluppo più responsabile è necessario trovare soluzioni che nascono anche dal confronto tra i diversi attori del territorio”.

Sostenibilità sociale e ambientale in Sardegna: racconti dal territorio

Il programma dettagliato della tappa è consultabile online sul sito del Salone

La tappa di Cagliari del Giro d’Italia della CSR si aprirà con gli interventi introduttivi di Rossella Sobrero e di Maria Chiara di Guardo, professoressa di Organizzazione Aziendale e direttrice del CREA dell’Università di Cagliari, che delineeranno lo scenario generale in cui si inseriscono i progetti presentati al pubblico. È previsto anche l’intervento di Micaela Morelli, Vicepresidente Fondazione di Sardegna.

“Siamo onorati di ospitare questa tappa del Giro d’Italia della CSR, che quest’anno arriva per la prima volta anche a Cagliari – commenta Maria Chiara di Guardo –. Crediamo profondamente, come università, all’innovazione e all’imprenditorialità sociale come strumento di sviluppo e crescita sostenibile per il territorio”.