A Sestu e Sanluri centinaia di persone informate sui Diritti Umani., Le serate di giovedì 11 e venerdì 12 gennaio hanno visto i volontari di Uniti per i Diritti Umani e della chiesa di Scientology, impegnati rispettivamente nei comuni di Sestu e Sanluri, dove centinaia di cittadini sono stati informati sulla Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite.

Un argomento, quello dei Diritti Umani, che coinvolge emotivamente la maggior parte delle persone contattate ma, allo stesso tempo, ignorato nella loro sostanza. Alla domanda dei volontari: “conosci i Diritti Umani?” segue spesso un momento di sconcerto misto a palese imbarazzo e difficoltà nella risposta; sconcerto perché mai si sarebbero aspettati una domanda di questo tipo da persone sconosciute incontrate casualmente per strada; imbarazzo e difficoltà perché non si erano mai messi prima questa domanda, rendendosi conto della loro quasi totale ignoranza su un argomento di così grande importanza e attualità di cui si parla tutti i giorni sui media, senza che nessuno possa fare qualcosa a riguardo.

In realtà ognuno di noi può fare qualcosa per migliorare il proprio ambiente, e non mi riferisco solo all’ambiente come spazio urbano e materiale ma alla società in cui viviamo, dove possiamo essere i protagonisti del cambiamento. Non ci vuole molto per cambiare in meglio il mondo che ci circonda, partendo dalle nostre case e posti di lavoro, quartieri e città dove la solidarietà e il rispetto reciproco ha lasciato il posto all’indifferenza verso i vicini e alla noncuranza nei confronti dell’ambiente. Quasi che ciò che è pubblico non ci appartenga e i problemi del vicino non ci interessino.

Per non parlare dei drammi di interi popoli costretti a migrare e a subire le guerre ideologiche che non fanno altro che fomentare odio e desiderio di vendetta.

Nel preambolo e nell’articoli 1, la Dichiarazione Universale proclama inequivocabilmente i Diritti Umani innati di ogni Essere umano: “la noncuranza e il disprezzo per i Diritti Umani hanno prodotto atti barbarici che hanno oltraggiato la coscienza dell’umanità…. Tutti gli esseri umani sono nati liberi e con uguali diritti e dignità.”

Ciò che i saggi legislatori di 75 anni fa volevano che mai più accadesse, si sta verificando oggi con una spietatezza e crudeltà inimmaginabili.

“I Diritti Umani devono essere resi una realtà e non un sogno idealistico”scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard al quale i volontari si ispirano. La conoscenza di quel documento è indispensabile per creare quel movimento di opinione e il cambio culturale comune per fermare tanta barbarie creando nei nostri ambienti un mondo basato sulla giustizia e solidarietà, nella speranza che ognuno di quei libretti distribuiti dai volontari, possa fare breccia nella mente, nei cuori e soprattutto nelle opere dei lettori, contribuendo a creare quel mondo che tutti vorremmo vedere realizzato.

