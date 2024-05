Comunali Cagliari, Flash Mob oggi di Emanuela Corda all’Anfiteatro romano “abbandonato da piu’ un decennio di incuria e di mala politica”

Cagliari, 27 maggio 2024 –Flash mob di Emanuela Corda all’Anfiteatro romano di Cagliari. Nella mattinata di oggi, lunedì 27 maggio, la candidata Sindaco con la lista ALTERNATIVA ha mostrato di fronte il sito archeologico in viale Sant’Ignazio uno striscione con la scritta “Da prezioso monumento storico ad immondezzaio. E adesso chi paga?”.

“Siamo qui all’Anfiteatro romano di Cagliari per denunciare una situazione vergognosa, ossia che uno dei monumenti più importanti della nostra città sia completamente non fruibile al pubblico, perché è stato abbandonato da più un decennio di incuria e di mala politica. Qui ci sono responsabilità forti e chi ha sbagliato non può proporsi come risolutore ‘di tutte le cose'”, dichiara Corda in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Questa è una denuncia forte che parte da qui, ma continueremo in tutta la città, perché di queste vergogne ce ne sono ancora tantissime da mostrare”.