Isola dei famosi 2024, eliminato Dario Cassini: i naufraghi in nomination

(Adnkronos) – Dario Cassini abbandona l'Isola dei famosi 2024. In seguito al televoto, è stato lui a dover lasciare definitivamente il reality. Un'eliminazione che ha sorpreso. E' andata in onda ieri sera, domenica 26 maggio, l'11esima puntata dell'Isola. A rischiare l'eliminazione definitiva in questa puntata, condotta come di consueto da Vladimir Luxuria, erano Linda Morselli, Karina Sapsai, Artur Dainese, Edoardo Franco e Dario Cassini. La prima a essere salvata è stata Linda, seguita da Artur. Fra Edoardo, Dario e Karina, il pubblico ha quindi deciso di eliminare il comico di origine napoletana. Nato a Napoli, al Vomero e cresciuto a Roma, Dario Cassini è comico, attore e cabarettista. Si è cimentato spesso in diversi campi artistici dal teatro alla fiction, dal cinema alla televisione. Il principe azzurro (1989), condotto da Raffaella Carrà, è il suo primo programma ma trova la sua consacrazione alla conduzione della prima edizione de Le Iene nel 1997 con Simona Ventura. Sono molteplici le apparizioni al Maurizio Costanzo Show, Zelig e Colorado tra il 2001 e il 2017. Ha partecipato insieme alla ballerina Lucrezia Lando a Ballando con le stelle nel 2022. Filo conduttore dei suoi show e monologhi è l’universo femminile che racconta con un linguaggio diretto e ironico. Artur, Karina, Linda, Matilde e Stoppa sono i cinque naufraghi in nomination. — [email protected] (Web Info)