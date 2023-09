Costa Smeralda: al via il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche

Partirà questo inverno l’importante progetto infrastrutturale per l’abbattimento delle barriere architettoniche a Porto Cervo.

Il progetto, realizzato dal Consorzio Costa Smeralda, in collaborazione con il Comune di Arzachena, fa parte della strategia del Consorzio per rendere la destinazione Costa Smeralda più inclusiva, rendendola accessibile a tutti gli utenti.

Porto Cervo, 12 settembre 2023 – La Costa Smeralda diventa sempre più accessibile: partirà il prossimo inverno un importante progetto infrastrutturale che prevede la realizzazione di un percorso pedonale per il superamento delle barriere architettoniche, realizzato dal Consorzio Costa Smeralda e studiato in collaborazione con il Comune di Arzachena.

Il piano di interventi prevede un adeguamento degli attuali collegamenti pedonali, a partire dalla Piazzetta Centrale di Porto Cervo fino al Vecchio Porto, per rendere il movimento pedonale più agevole, accessibile e sicuro a tutti gli utenti della Costa Smeralda, creando allo stesso tempo dei percorsi pedonali ancora più panoramici sulla baia di Porto Cervo.

I lavori

I lavori – che inizieranno nel mese di ottobre e che dovrebbero terminare entro l’inizio dell’estate 2024 – vanno ad aggiungersi agli interventi effettuati dal Consorzio negli anni scorsi:

parcheggi, percorsi tematici-naturalistici che attraversano la macchia mediterranea a cui si aggiungono i 12 chilometri di marciapiedi che collegano le varie aree di Porto Cervo, che hanno consentito di migliorare l’accessibilità e la fruibilità della destinazione e di aumentare la qualità dell’esperienza di consorziati, ospiti e visitatori.

I prossimi lavori di abbattimento delle barriere architettoniche riflettono l’impegno e il ruolo istituzionale del Consorzio che ha tra i suoi obiettivi quello di offrire sempre più servizi per consorziati e turisti, tutelare l’ambiente e realizzare opere di urbanizzazione che possano migliorare l’accessibilità e la fruibilità della destinazione anche alle persone con mobilità ridotta, alle famiglie con bambini e agli anziani.

Dichiarazioni

Mario Ferraro, Vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda

“Il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche – commenta Mario Ferraro, Vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda – è parte della strategia DEI (Diversity, Equity & Inclusion) del Consorzio che, come uno degli obiettivi principali, prevede di promuovere iniziative e strategie volte a favorire l’inclusione sociale.

Desidero ringraziare il Comune di Arzachena per il supporto e l’attenzione che ha sempre garantito alle attività del Consorzio: oggi andiamo a porre assieme un nuovo tassello per rendere più accessibile la nostra destinazione migliorando la fruibilità alle persone con mobilità ridotta, alle famiglie con bambini, agli anziani a partire dalla prossima stagione turistica”.

Roberto Ragnedda, sindaco del Comune di Arzachena

“Abbiamo la fortuna di vivere e operare in un territorio noto, amato e apprezzato per le sue risorse naturali e le bellezze paesaggistiche, che viene preso come punto di riferimento nel mercato internazionale del turismo, come confermano le numerose presenze registrate anche questa estate

– aggiunge il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda -.

Per questo, è nostra responsabilità impegnarci e lavorare nell’ottica di sviluppare e salvaguardare la destinazione per offrire sempre migliori servizi e soddisfare standard di qualità in continua crescita. La collaborazione tra Comune e Consorzio Costa Smeralda è attiva su molti fronti per la valorizzazione di Arzachena: un rapporto virtuoso che, oggi, sfocia in questo progetto di eliminazione delle barriere architettoniche con cui rispondiamo all’esigenza di rendere il borgo di Porto Cervo sempre più accessibile e fruibile da tutti”.