Palazzo Doglio celebra la riapertura delle scuole con Hervé Tullet | 15-17 Settembre

Il Back to School che non avete mai visto!

Palazzo Doglio celebra la riapertura delle scuole con Hervé Tullet

Il premio Andersen e New York Bestseller author Hervè Tullet porta il suo metodo per la prima volta in Sardegna.

Dal 15 al 17 settembre ingresso libero nella corte di Palazzo Doglio per visitare la mostra Expo Idéale, il progetto di creazione collaborativa in collaborazione con Hervé Tullet e lo staff del Museo in Erba di Lugano.

“La mostra ideale”, presentata al pubblico per la prima volta alla Fiera del Libro di Montreal nel 2019, è un processo creativo partecipativo, in cui l’artista invita il pubblico a trarre ispirazione dalle sue creazioni al fine di appropriarsene.

Il programma

Venerdì 15 settembre ci sarà l’occasione unica di partecipare al progetto grazie alla presenza delle formatrici del Museo in Erba di Lugano, l’Istituzione svizzera dedicata ai bambini terrà a Cagliari due grandi atelier creativi nella corte di Palazzo Doglio in qualità di Ambassador del Tullet Method:

Ore 17: Il prato fiorito

I bambini daranno vita, partendo da un puntino piccolissimo, a una gigantesca distesa di fiori colorati realizzati con macchie, cerchi, spruzzi di colore, pennellate veloci. Al comando STOP! CAMBIATE POSTO, i bambini saranno invitati a muoversi e proseguire sul foglio di un altro il lavoro. Il risultato sarà un grande prato fiorito condiviso!

Ore 18.30: Il maxi ingorgo

I bambini “guideranno” su un foglio con un pennello, creando fantasiose scene di città! Seguendo le istruzioni i piccoli pittori delineeranno le prime linee colorate, su tutti i fogli compariranno ostacoli che con cura i bambini dovranno raggirare, evitare col pennello ..ed ecco che nascerà il maxi ingorgo.

Per questa speciale occasione le merende, rigorosamente ispirate all’arte di Tullet, saranno firmate dal Maître chocolatier e pasticcere, Gianluca Aresu.

La mostra rimarrà aperta a tutti per l’intero fine settimana nella Corte di Palazzo Doglio.

Le prenotazioni per i due atelier creativi genitori e figli sono attive scrivendo a info@palazzodoglio.com

Il costo del singolo atelier è di 25 euro per bambino (la quota include il laboratorio, la merenda per il bambino, una grafica dedicata di Tullet e la partecipazione del genitore). Non ci sono limiti di età né per bambini né per adulti.

Hervé Tullet

Hervé Tullet, classe 1958, è uno scrittore e illustratore francese famoso in tutto il mondo, vincitore di premi tra i più importanti nell’ambito della letteratura per l’infanzia. All’origine delle opere pubblicate e dei suoi laboratori c’è l’idea di arte collaborativa: l’opera d’arte è frutto della collaborazione e dell’inclusione.

Tradotto in oltre 20 lingue, è stato per più di quattro anni nella classifica dei best seller del New York Times. Il metodo Tullet prevede che il potere della creazione non risiede nell’estetica, ma nel processo creativo, in cui il passaggio dall’idea all’azione genera vere e proprie sorprese per gli occhi.