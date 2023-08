Utopie e rivoluzioni. Ritorna il Contemporary 2023, Festival di arte e

avanguardia

Da giovedì 17 agosto a sabato 19 agosto ritorna Contemporary, Festival

di arte e avanguardia, tra i più innovativi e vivaci festival del

panorama nazionale. L’edizione corrente che si svolgerà nel piccolo

paese di Donori è anche quella che celebra il decimo anniversario della

sua fondazione insieme agli artisti e le artiste in residenza Panayiotis

Andreou, Satya Forte, Gianmaria Marcaccini, Davide Mariani, Miriam

Montani, Fabrizio Segaricci, Tekla Vály, le cui opere saranno visibili

per tutta la durata del festival. La troupe del documentario è composta

da Camilla Deidda e Marlon Sartore. Le tre serate saranno presentate da

Giorgio Manca.

Per Maurizio Coccia, curatore del festival fin dall’esordio,

Contemporary si è segnalato per l’originalità del suo formato:

_“La residenza artistica, intanto, non prevede necessariamente la

realizzazione di un’opera da installare nel paese; si tratta di

entrare in relazione con il territorio, i suoi abitanti e la cultura che

esprime. Anche quest’anno, agli artisti provenienti dalle diverse

latitudini d’Europa, è richiesto mettersi in ascolto ed entrare in

questo flusso, piuttosto che produrre un manufatto concreto. Per il

Contemporary l’arte è relazione, non un oggetto più o meno piacevole

da consegnare alla contemplazione”._

Poi c’è la musica, che dall’imbrunire arriva fino alle prime luci

del mattino. Suoni e vibrazioni elettroacustiche, video sperimentali e

luci ipnotiche che si fanno assorbire dal contesto rurale e ne escono

ancora più potenti e profondamente radicate in quell’ambiente, unico

e irripetibile, che è il Contemporary.



“_Contemporary si rivolge a tutte le espressioni culturali che si

incrociano sul terreno della sperimentazione, della ricerca e

dell’innovazione. Avanguardia, resistenza, accoglienza e condivisione

sono le parole chiave del progetto, che rifiuta ogni steccato, sia tra i

linguaggi sia tra le persone”_ dichiara Silvia Schirru, la

responsabile dell’organizzazione del festival che ci tiene a

sottolineare come tutti gli spettacoli, i confronti e le performance

siano liberi e gratuiti durante i tre giorni del Contemporary.

Per l’ideatore del festival, Roberto Follesa: _“Il festival

rappresenta persone e terra, lavoro e utopia, qui e altrove. Infine, a

coronamento di tutto, c’è la dimensione della parola, quella che

unisce nel riconoscimento della diversità. Vogliamo dare voce alle

realtà creative più avanzate e promuovere la Sardegna come luogo di

incontro per la ricerca e la sperimentazione artistica. Vogliamo mettere

in mostra le ultime ricerche isolane e diventare spazio di scambio

artistico tra la Sardegna e il resto del mondo” _dichiara Pietro

Marchi dell’organizzazione del Festival.

Dibattiti pubblici, presentazioni di libri, colloqui filosofici: sempre

incontri con i protagonisti meno allineati della cultura internazionale:

“Intellettualmente trasversale, ma assiduamente orientata

all’inclusione e al contraddittorio, questa sezione del Contemporary

negli anni è diventata un vero e proprio catalizzatore delle energie

più anticonformiste che ragionano sui temi della salute mentale, del

disagio e dell’oppressione sociale a tutti i livelli”

Il Festival è stato preceduto dalla residenza artistica iniziata il 10

agosto e dall’anteprima che si è svolta a Cagliari nel coworking

creativo di Cultìna l’11 agosto con il Djset di Ludovica Frauu e con

il sostegno della Cantina Sa Defenza di Donori.

