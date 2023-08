Phi Beach: in Costa Smeralda

il meglio del djing mondiale

in una location da sogno

La notte al Phi Beach di Arzachena è sempre ricca di emozioni, incontri

e divertimento. Questa estate il locale simbolo della Costa Smeralda ha

deciso di ospitare in una location unica il meglio del djing mondiale,

con una programmazione ricchissima prima, durante e dopo Ferragosto.

Dopo Kungs (12 agosto), Themba (13 agosto) e Parallell (14 agosto), dal

15 agosto 2023 al Phi Beach si succedono senza soluzione di continuità

Meduza, Peggy Gou, Black Coffee, Claptone, Purple Disco Machine,

Bedouin, Diplo, Blond:ish, Matt Sawyer, Fatboy Slim e Jamie Jones. A

settembre special guest Louie Vega e Themba.

Tutti autentici pesi massimi della consolle, da sempre protagonisti nei

migliori club mondiali da Ibiza a Miami, da Londra agli Emirati, così

come non mancano mai nelle line up dei festival più importanti del

pianeta.

advertisement

https://www.phibeach.com [1]