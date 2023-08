A La Maddalena i precetti del libro “La via della Felicità”

Nel regno delle vacanze di La Maddalena, un invito al buon senso con i precetti del libro “La Via della Felicità”

Nella mattinata di lunedì 14 agosto, sono state distribuite nelle strade e nei negozi di La Maddalena, decine di copie del libretto improntato al buon senso di L. Ron Hubbard.

Di questi tempi, un richiamo alla moderazione e al buon senso non è mai fuori luogo, ancora meno lo è durante le vacanze, periodo in cui ci si lascia un po’ andare a cose inusuali che in altri tempi non si sarebbe mai sognati di fare.

Niente di male vivere con maggiore leggerezza il periodo delle ferie. Dopo un anno di lavoro, studio e impegni familiari, un po’ di relax è necessario per ricaricare le batterie prima di ricominciare la solita routine. Giusto, quindi, lasciarsi andare a qualche momento “spensierato”, dimenticando per un attimo il ruolo più “serio” ricoperto per tutto un anno.

Ciò non toglie che non deve venir meno quel buon senso che ci dovrebbe aver guidato negli ultimi undici mesi.

Lo scopo dei volontari della Fondazione “La Via della Felicità”, che nella mattinata di lunedì 14 agosto, hanno distribuito ai turisti, cittadini e commercianti di La Maddalena decine di copie del libretto di L. Ron Hubbard, era proprio un invito tutti a vivere le vacanze con buon senso, nel rispetto di sé stessi e degli altri.

La “leggera” lettura del libretto “La Via della Felicità Guida al buon senso per una vita migliore” potrebbe essere un momento di relax “riflessivo”. Uno di quei momenti che, anche in una fase di spensieratezza, tipica delle vacanze, ci riporta a pensare che certi eccessi potrebbero costarci cari, riportandoci ad atteggiamenti più sobri e moderati.

Non è un caso se in due dei 21 precetti contenuti nel libretto, l’autore dà particolare importanza ad “essere moderati” e a “dare il buon esempio”. Due saggi precetti che, se messi in pratica, potrebbero evitarci tanti grattacapi.

Divertimento e vacanze sono conciliabili se al primo posto mettiamo sempre il buon senso.

Info: www.laviadellafelicità.it

