Medicina dello Sport trasferito nella Casa della Comunità San Francesco

La ASL n. 3 di Nuoro comunica che il Servizio di Medicina dello sport, di cui è Referente la Dott.ssa Ida Murtas, è trasferito nella Casa della Comunità San Francesco (via Demurtas/via Brigata Sassari), al Piano 0 – BLOCCO C. Tel. 0784/240062 Tel. 0784/240062 Orari ambulatorio:

martedì ore 8,30-14 ; 15-18,30

giovedì ore 8,30-14

venerdì ore 8,30-14

Il Servizio di Medicina dello sport si occupa di:

Educazione sanitaria, motoria e sportiva della popolazione generale quale mezzo efficace di prevenzione , promozione,mantenimento e recupero della salute psico -fisica di ciascun soggetto

Promozione di stili di vita sani educazione a uno sport sano favorendo un’ alimentazione equilibrata ed adeguata,informando dei pericoli derivanti dal fumo di tabacco,droghe e abuso di alcool, lotta al doping e alle sostanze d’ abuso

Attività di monitoraggio,vigilanza e controllo di qualità sulle certificazioni di idoneità sportiva agonistica e sulle incompatibilità nell’attività certificativa con raccolta e trasmissione all’Assessorato Regionale dei dati relativi all’attività certificativa agonistica svolta nei centri privati autorizzati ricadenti nell’ASL n. 3 di Nuoro

certificazione idoneità agonistica Tabella A e Tabella B incluse nei LEA solo per i soggetti tesserati di età inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni età La certificazione idoneità agonistica per atleti maggiorenni è assoggettata al tariffario regionale

certificazione di idoneità non agonistica: è assoggettata al tariffario regionale, rientra nei LEA solo per i soggetti praticanti attività sportiva in ambito scolastico, su richiesta delle istituzioni scolastiche e per i disabili di ogni età.

Come richiedere le certificazioni agonistiche e non agonistiche :

Telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18

– da telefono fisso al numero verde gratuito 1533

– da telefono mobile al numero 0784 276424

– da telefono fisso al numero verde gratuito 1533 – da telefono mobile al numero 0784 276424 Presentandosi agli sportelli CUP dei Distretti dove si intende effettuare la visita

Per prenotare non è necessaria impegnativa : sarà l’ utente a specificare all’ operatore CUP il tipo di certificazione richiesta agonistica o non agonistica.

Le certificazioni non agonistiche per attività scolastiche ( incluse nei LEA) dovranno essere prenotate presentando la richiesta del dirigente scolastico, che comunque deve essere esibita in ambulatorio al momento della visita.

I Presidenti delle società sportive possono richiedere la visita per i propri tesserati su apposito modulo fornito dal CUP

Si accede in ambulatorio nel giorno e orario comunicato dal CUP all’atto della prenotazione.

Gli atleti minorenni dovranno essere accompagnati in ambulatorio dai genitori e/o tutore legale.