A Sinnai “HUMOR GRAPHIC SHOW – quando il disegno fa spettacolo” 

Alvalenti arriva a Sinnai con “HUMOR GRAPHIC SHOW – quando il disegno fa spettacolo“

Imperdibile appuntamento per una domenica all’insegna del divertimento

Prosegue in Sardegna il Tour 2024 di Alvalenti con lo spettacolo “HUMOR GRAPHIC SHOW – quando il disegno fa spettacolo“. Prossima tappa domenica 5 maggio alle ore 18.00 al Mua Museo Civico in Via Colletta,20 a Sinnai.

Ancora una serata scoppiettante da non perdere in compagnia del noto graficomico che, dopo una carriera spesa in televisione, da qualche anno calca i palchi italiani con originalissime performance dove disegni, umorismo, poesia e coinvolgimento del pubblico si fondono per dar vita a un godibilissimo spettacolo adatto a tutte le età.

Attraverso vignette che parlano di sentimenti e di sensazioni, l’artista interagisce con i partecipanti in un crescendo di emozioni che arriva a trasformare qualsiasi segno in un disegno, a tempo di musica e alternando momenti poetici a disegni umoristici.

Alla fine dello spettacolo le opere realizzate saranno regalate al pubblico e saranno inoltre disponibili i suoi libri.