Maltempo a Roma, dopo la pioggia ecco la grandine – Video

(Adnkronos) – Il maltempo non dà tregua a Roma. Dopo la pioggia battente di stamattina, arriva la grandine in serata, in particolare nella zona sud della capitale. I 'chicchi' sono di dimensioni notevoli, non risparmiano la carrozzeria delle auto e imbiancano il manto stradale in una giornata per niente primaverile. — [email protected] (Web Info)