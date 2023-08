Alessandria e Provincia. Ultimi giorni per iscriversi al Corso Oipa per Guardie Venatorie

Il termine per la presentazione delle domande d’iscrizione è fissato al 10 settembre

advertisement

Alessandria e Provincia. Ultimi giorni per iscriversi al Corso Oipa per Guardie Venatorie

Ultimi giorni per presentare la domanda di ammissione al corso di formazione per guardie venatorie volontarie dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) per la provincia di Alessandria.

Il corso, della durata di tre mesi, è gratuito e inizierà il 13 settembre. Le lezioni si terranno online il mercoledì e il venerdì dalle 20.30 alle 22.30.

Il termine per la presentazione delle domande d’iscrizione è fissato al 10 settembre. Quanto ai costi, è richiesta unicamente l’iscrizione all’Oipa come socio benemerito (100 euro).

«Figura prevista dalla legge n. 157/92, la guardia venatoria può accertare la violazione delle disposizioni sull’attività venatoria», spiega il direttore del corso, Alessandro Piacenza. «In particolare, può chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o altri strumenti di caccia, durante l’attività venatoria, l’esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino venatorio, del contrassegno della polizza di assicurazione e della fauna selvatica abbattuta o catturata».

Il corso di formazione organizzato dall’Oipa, autorizzato dalla Provincia di Alessandria, è aperto alla partecipazione di cittadini che abbiano il desiderio d’impegnarsi in prima persona in difesa dell’ambiente naturale e della fauna selvatica. Requisiti per la partecipazione sono una sufficiente cultura generale, nessuna pendenza penale, condivisione delle finalità dell’associazione.

Per sostenere l’esame sarà richiesta la presenza all’80% delle ore di lezione. Al termine del corso si svolgerà un esame, in presenza, davanti a una Commissione nominata dalla Provincia di Alessandria.

Per maggiori informazioni su come partecipare scrivere a: corsogvv@oipa.org.

Per altre notizie simili clicca qui: A Partanna (TP) sabato 26 agosto si celebra con l’Oipa la Giornata Internazionale Del Cane 2023