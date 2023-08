A Partanna (TP) sabato 26 agosto si celebra con l’Oipa la Giornata Internazionale Del Cane 2023

Appuntamento da non perdere per gli amanti degli animali con raduno cinofilo e sfilata a premi

advertisement

A Partanna (TP) sabato 26 agosto si celebra con l’Oipa la Giornata Internazionale Del Cane 2023

Sabato 26 agosto 2023, in occasione della Giornata internazionale del cane, dalle 9 a sera, al Chiostro dell’ex Monastero Benedettine, in via Palermo, i volontari dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Partanna hanno organizzato un evento per celebrare i fidati amici a quattro zampe.

«La giornata, ricca di interventi e momenti anche divertenti, si aprirà con una conferenza sul randagismo in Sicilia e sulla recente normativa per la tutela degli animali», spiega il delegato dell’Oipa di Partanna, Andrea La Commare.

«Allestiremo inoltre un presidio veterinario e un tavolo informativo sulla microchippatura gratuita, illustreremo la nostra campagna di sterilizzazione e sarà possibile approfittare della consulenza gratuita di educatori cinofili ed esperti di settore».

L’Oipa di Partanna sarà a disposizione, con i suoi volontari, per presentare le attività dell’associazione volte a tutelare gli animali del territorio, a sensibilizzare i cittadini sul tema dell’adozione e a contrastare il triste fenomeno del randagismo.

Concluderà la giornata, alle 18, un raduno di cani con sfilata a premi (è necessaria l’iscrizione gratuita, da effettuare anche sul posto).

Ospiti dell’evento

Diversi saranno gli ospiti speciali dell’evento, tra cui:

Vincenzo Lupo , veterinario presso il centro AlmaVet

, veterinario presso il centro AlmaVet Luigi Scalzone, Istruttore cinofilo nazionale – Tecnico in riabilitazione comportamentale del cane Opes Cinofilia Italia

Alla conferenza Il randagismo in Sicilia e la nuova normativa per la tutela degli animali interverranno:

Antonio Caserta , Coordinatore provinciale del Nucleo delle guardie zoofile Oipa di Trapani

, Coordinatore provinciale del Nucleo delle guardie zoofile Oipa di Trapani Giovanni Giacobbe Giacobbe , già esperto in materia di riordino legislativo sulla tutela degli animali e randagismo all’ARS e al Ministero della Salute

, già esperto in materia di riordino legislativo sulla tutela degli animali e randagismo all’ARS e al Ministero della Salute Ornella Speciale , responsabile Oipa Italia dei rapporti con le istituzioni della Regione Siciliana.

, responsabile Oipa Italia dei rapporti con le istituzioni della Regione Siciliana. un veterinario (nome da definire) del Servizio pubblico Asp Trapani

Per maggiori informazioni e iscrizioni al raduno: tel. 3270962205 – 3803689091