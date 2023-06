Nuoro, Invitalia presenta e promuove i bandi Pnrr rivolti alle imprese

Invitalia a Nuoro, due giornate di promozione per i bandi “Tocc” e “Imprese borghi” dedicati a imprese,organismi culturali ed enti del terzo settore

Il 4 e il 5 luglio l’Agenzia Invitalia, in coordinamento con il ministero della Cultura – Mic e in collaborazione con il Comune di Nuoro e la Camera di commercio di Nuoro, organizza due giornate-evento di promozione e animazione. Protagonisti i bandi “Tocc” e “Imprese Borghi”, finanziati dal Pnrr. Si tratta di due iniziative dedicate alle imprese, agli organismi culturali e creativi e gli enti del terzo settore interessati a ricevere informazioni e a presentare la domanda per ottenere gli incentivi previsti. Le giornate prevedono una serie di incontri “one to one” su prenotazione. Vi saranno inoltre due sessioni informative aperte al pubblico che si terranno in Camera di commercio.

Il 4 luglio, dalle 17 alle 19, sarà dedicato alla presentazione dei bandi. Le sessioni “one to one” (di circa 30 minuti) si svolgeranno in entrambe le giornate al terzo piano, dalle ore 9.30 alle ore 17, con prenotazione alla mail Lmelas@invitalia.it. Le sessioni plenarie, invece, si terranno nella sala convegni alle ore 17.

L’incentivo Tocc

“Transizione ecologica organismi culturali e creativi” promuove l’innovazione e l’eco-design inclusivo, anche in termini di economia circolare. Si prefigge inoltre di orientare il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente e del clima. Si rivolge alle micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, società cooperative, associazioni non riconosciute. Ma anche a fondazioni, organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, nonché agli enti del terzo settore che operano nei settori culturali e creativi.

Sono previsti contributi a fondo perduto fino all’80% delle spese e comunque fino ad un importo massimo di 75.000 euro per progetti di innovazione ed eco-compatibili (basso impatto ambientale, efficienza energetica, riciclo di prodotti, ecc.)

Imprese Borghi

Imprese Borghi rientra nella missione “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”. Si tratta di un incentivo volto a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei 294 borghi italiani. Tra questi anche 8 comuni della Sardegna. L’incentivo consiste in un finanziamento di progetti imprenditoriali. Questi devono essere presentati da Pmi con due finalità principali: la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli Comuni e la sostenibilità ambientale.

Sono finanziabili le iniziative imprenditoriali per un valore massimo di 150.000 euro che siano eco-compatibili e che possano aumentare l’attrattività dei piccoli borghi offrendo servizi e prodotti sia per la popolazione locale che per i visitatori.

