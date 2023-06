La NSS Yachting annuncia l’arrivo del Lagoon Seventy7

L’impresa di Simone Morelli annuncia l’arrivo del primo Lagoon Seventy7, il catamarano a vela più grande venduto in Italia

La NSS Yachting guidata da Simone Morelli è orgogliosa di annunciare l’arrivo del primo Lagoon Seventy7 venduto in Italia. Il catamarano a vela rappresenta l’apice della gamma del rinomato cantiere francese. Progettato con cura e attenzione ai dettagli, il Seventy7 è un SailingYacht da più di 23 metri di lusso e raffinatezza senza compromessi. L’estetica è firmata da Patrick le Quément. Anche lo studio VPLP ha contribuito alla progettazione delle linee d’acqua. Gli italiani di Nauta Design, invece, hanno creato gli interni.

Le parole di Simone Morelli

«L’aumento della presenza dei catamarani nel Mediterraneo è un fenomeno sempre più evidente», spiega Simone Morelli, European Best Dealer del cantiere Lagoon. «Originariamente associati al charter, quindi le vacanze in barca a vela, i catamarani stanno oggi diventando la scelta preferita degli armatori più esigenti. La vendita in Italia del Seventy7 è la testimonianza di questa tendenza, considerato che parliamo di un catamarano di lusso dedicato ad un pubblico particolarmente esigente. Quest’anno abbiamo anche venduto il Sixty5 ed il Lagoon 55, anch’essi modelli luxury per quegli armatori che non intendono rinunciare a nulla. Una scelta di stile che certo non fa passare inosservati e averli venduti nel mercato italiano conferma che Lagoon ha fatto centro. Infatti, se sino a qualche anno fa i catamarani da crociera non convincevano per la bellezza delle forme, oggi si distinguono per eleganza e garbo.»

Le caratteristiche del Seventy7

Il Seventy7 è una barca che il cliente può personalizzare a suo gusto, dotata di ampi spazi concepiti per regalare agli ospiti un’esperienza di totale confort e relax. Tra le varie opzioni anche quella della Jacuzzi sul Fly bridge, giusto per non farsi mancare niente. Ci sono salotti sia a prua che nell’immenso pozzetto a completamento del quadro. L’interno è caratterizzato da una grande area living e, nei due scafi, trovano posto le cabine. Per l’armatore è prevista una suite con la terrazza che si apre in murata.

I programmi di gestione

Oltre le caratteristiche positive della barca, è anche grazie ai programmi di gestione che sempre più persone optano per il catamarano. «Il cliente principale è spesso un appassionato che decide di investire nel mondo delle vacanze in barca. – racconta Morelli – Accendendo un leasing con circa 1/3 del costo complessivo della barca, fai le vacanze e, con la gestione, il catamarano si paga da solo. Il vantaggio è che tutte le spese di ormeggio e manutenzione sono a carico della società di charter. Terminato il programma, generalmente dopo 7 anni, lo puoi rivendere guadagnando circa il doppio della cifra investita. In alternativa puoi comprarne un’altro e proseguire il programma o tenerlo nella tua totale disponibilità, che sono le scelte prevalenti.»

Il Lagoon Seventy7 sarà presto ormeggiato nell’ecomarina di Cala dei Sardi in Costa Smeralda, presso la base NSS Charter, dove è possibile testare e visitare l’intera gamma dei catamarani Lagoon.

