Sabato a Villaurbana i “Dialoghi sull’abitare”

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto Trigu dall’associazione internazionale “Città della Terra Cruda”

VILLAURBANA. Il Comune di Villaurbana aderisce all’associazione internazionale “Città della terra cruda”; che si occupa del recupero e della valorizzazione delle architetture in terra cruda e promuove, quindi, l’uso del materiale “terra” nell’edilizia e nell’architettura contemporanea.

Con questi presupposti, sabato 27 maggio dalle 10 alle 17.30, con partenza dalla Casa del pane si svolgerà, dunque, il seminario dal titolo:

“Dialoghi sull’abitare Villaurbana”; in cui saranno presentare le attività curate da “Città della Terra Cruda” nell’ambito del progetto Trigu.

“Città della terra cruda” è partner del progetto Trigu; finanziato nell’ambito del bando “Attrattività dei borghi storici relativamente alla rigenerazione urbana e valorizzazione dei beni storici culturali”.

Il bando è finanziato dall’Unione Europea NextGenrationEU. L’associazione, nello specifico, si occuperà dell’intervento “Trigu e Domu – Laboratorio della terra cruda e della pietra”.

Il programma

“Caffè di accoglienza”

L’incontro prenderà il via alle 10 con un “caffè di accoglienza” alla Casa del pane, dove il sindaco Paolo Pireddu porterà i saluti istituzionali assieme al presidente della Città della terra Cruda, Marco Sideri.

“Raccontando Villaurbana”

Alle 11 con una passeggiata nel cuore del paese permetterà di scoprire le regole del centro storico grazie all’intervento di Martina Giugliano dello Studio Criteria, e Silivia Zucca illustrerà “Raccontando Villaurbana”.

“Architettura in terra cruda oggi, tra ricerca, conservazione e nuova costruzione”

Alle 12 si fa rientro alla Casa del pane, dove Maddalena Achenza della DICAAR – Università degli studi di Cagliari parlerà di “Architettura in terra cruda oggi, tra ricerca, conservazione e nuova costruzione”; e Walter Secci, segretario Ctc, illustrerà “Le Città della terra cruda”.

Rinfresco e tavola rotonda

Alle 13 è previsto un momento conviviale, un piccolo rinfresco con prodotti del territorio, per riprendere alle 15 con la proiezione del video-doc Làdiri di Andrea Mura. Alle 15.30 si terrà la Tavola rotonda per la creazione del Gruppo di lavoro Trigu e Domu a cura di Viola Toccafondi e Alina Negru di Atelier TERRApia.

Sarà, dunque, un’occasione per avviare una discussione informale, per raccogliere idee e confrontarsi sui temi dell’abitare e il suo potenziale culturale. Particolare attenzione sarà rivolta al patrimonio storico, materiale e immateriale, che rappresenta ancora oggi un valore per i villaurbanesi. L’incontro è il primo di una serie di azioni finalizzate a coinvolgere la cittadinanza in un processo di partecipazione, in vista di prospettive e strategie di sviluppo per il futuro del paese.