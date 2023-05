La ricchezza di una passeggiata filosofica. Camminata filosofica con reading – Biblioteca Metropolitana Emilo Lussu

Anche quest’anno il Sistema Bibliotecario di Monte Claro della Città Metropolitana di Cagliari collabora come partner istituzionale al Festival LEI .

La camminata filosofica, in collaborazione con il Laboratorio di Filosofia “Pensare in presenza” e la Biblioteca Emilio Lussu del Sistema Bibliotecario di Monte Claro, si realizzerà con un piccolo gruppo di massimo 25 persone. Si tratterà di un percorso a bassa difficoltà in ambiente naturale durante il quale, nelle frequenti pause, verranno letti e discussi brani significativi tratti dai libri selezionati.

La ricchezza: in che cosa consiste? È forse il risultato della propria volontà, oppure dipende dalle circostanze esterne, o addirittura dalla fortuna? A queste e ad altre domande risponderemo durante una passeggiata per Monte Claro, anche in compagnia di donne e uomini d’altri tempi.

Camminare in natura può costituire il setting ideale per l’esercizio dell’ascolto e del pensiero, a partire da un reading dell’attrice Michela Atzeni, la filosofa Nora Racugno in dialogo con i partecipanti sugli interrogativi proposti.

Nora Racugno, filosofa femminista, ha al suo attivo diverse pubblicazioni. È la fondatrice del Laboratorio di filosofia “Pensare in presenza” che lavora sul pensiero. Docente presso l’Università della terza età. Tra i suoi libri, inoltre: Platone, conoscere i miti (Thema editore, 1989) Manuale di filosofia (Thema editore, 1990), Chi lascia la strada vecchia (L’autore Libri Firenze, 2013).

Destinatari

Attività gratuita e rivolta a tutti previa prenotazione all’indirizzo info@compagniab.com.

Quando e dove

Venerdì 26 maggio incontro alle ore 17:15 presso la Biblioteca delle Scienze Sociali del Sistema Bibliotecario di Monte Claro. Partenza alle ore 17:30 e arrivo presso la Biblioteca Emilio Lussu verso le ore 19:30.