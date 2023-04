Neffa: arriva la ristampa di “Chicopisco” in vinile

Pubblicato per la prima volta nel 1999, è l’unico EP mai realizzato dal cantante. Torna oggi, in vinile, pubblicato da Aldebaran Records in collaborazione con Pick Up Records e Universal

Per chi ama i suoni del funk anni ’70 e segue Neffa sin dai suoi esordi rap, questo lavoro rappresenta un titolo imperdibile. Il disco è composto da cinque brani prodotti dal cantautore natìo di Scafati (Salerno), al secolo Giovanni Pellino.

Una forte presenza di liriche cantate rivela l’imminente svolta soul che a partire dalla genesi del nuovo millennio caratterizzerà i lavori dell’artista.

Cifre distintive del suo lavoro, che torna a rivivere – con una nuova foggia – a distanza di 24 anni, sono la ritmicità e la musicalità delle sillabe, caratteristiche estremizzate a tal punto da rendere arduo riuscire a distinguere il confine tra il senso compiuto delle parole e l’esercizio di stile. Flow e rime serrate rendono queste tracce di Neffa un caleidoscopio di musicalità e tecnica.

Per questa nuova edizione, Aldebaran Records ha previsto 500 copie, in edizione limitata, numerate a mano (vinile nero 180 gr. 45 RPM per garantire una maggiore dinamica dell’ascolto).

