Iniziative sulla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo 2023

Il CNDDU , in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si celebra il 2 aprile, intende sottolineare l’importanza dell’inclusione. Soprattutto in relazione alle esigenze dei giovani studenti caratterizzati da tale stato di salute e dalle loro famiglie.

È molto importante che si continuino a diffondere nella scuola e nella società informazioni in merito a tale condizione. A volte si tratta di forme molto lievi; in altri casi la qualità della vita può diventare veramente complicata per i pazienti.