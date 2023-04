Meloni e Lai(PD) in visita alla Portovesme SRL di San Gavino

Nella mattinata di sabato, i parlamentari hanno visitato la fabbrica. Hanno incontrato gli operai in presidio permanente. Insieme a loro, una delegazione del PD con il segretario regionale dei Dem, Piero Comandini. Presenti inoltre la consigliera regionale Rossella Pinna, amministratori e rappresentanti del partito locale.

I lavoratori hanno raccontato la cronistoria della fabbrica. “San Gavino rappresenta l’anello più debole della linea piombo. Una non ripartenza degli impianti e una chiusura dello stabilimento, da parte della Glencore, sarebbe un grave danno per il territorio del Medio Campidano e per la Sardegna” hanno ribadito i rappresentanti sindacali.

Meloni e Lai, dopo aver ricordato le azioni messe in atto in questi mesi al fine di ridurre il costo dell’energia in Sardegna per portarlo agli stessi livelli del resto d’Italia, ed in particolare la proposta – non accolta da governo e maggioranza – rivolta a equiparare il costo dei combustibili disponibili nell’Isola a quello del metano, hanno assunto l’impegno di tenere alta l’attenzione sulla vertenza e di intervenire con nuove proposte in sede parlamentare. Hanno poi contestato il grave ritardo della Regione e richiamato il governo nazionale a un intervento deciso rivolto al mantenimento delle produzioni Glencore a San Gavino e Portovesme.