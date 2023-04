Che emozione, l’Alghero è in promozione… con 2 giornate di anticipo

Grazie alla vittoria sul campo di Villa Assunta e alla contemporanea sconfitta del Valledoria l’Alghero festeggia la promozione

L’Alghero è in Promozione con due giornate di anticipo. Grazie alla vittoria sul campo del Treselighes (5-1) e alla contemporanea sconfitta del Valledoria, la squadra di mister Gianni Piras centra l’obiettivo stagionale.

Sulla vittoria del campionato c’è la firma di tutti: dalla società, con il presidente Andrea Pinna in testa, allo staff tecnico e i giocatori. E gli immancabili tifosi, che anche oggi hanno seguito in massa la squadra sul campo di Villa Assunta. È il coronamento di una stagione in alcuni momenti difficili ma che ha visto sempre protagonista l’Alghero, capace di reagire quando necessario e poi di far valere la propria forza soprattutto contro le dirette concorrenti.

Ora è il momento della festa e Alghero ne aveva bisogno da anni. La società giallorossa è stata capace di riaccendere quell’entusiasmo per troppi anni sopito, costruendo una squadra da subito attrezzata per il salto di categoria.

La cronaca del match. La vittoria con i cugini del Treselighes è stata la 17a stagionale, arrivata contro una squadra che, seppur imbottita di giovani, ha giocato la partita a viso aperto. Primo tempo che si è chiuso sul 3-1 grazie alle reti messe a segno da Antonio Masala, Stefano Mereu (su calcio di rigore) e Matteo Tedde. Vittoria legittimata nella ripresa con gli ulteriori gol siglati da Masala (doppietta personale) e Marco Urgias con la sua specialità, il colpo di testa.

Ora il riposo per le festività pasquali ma soprattutto la grande festa per la Promozione. L’Alghero tornerà a giocare il 16 aprile sul campo del Valledoria, poi una settimana dopo l’ultima partita di campionato in casa, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, e sarà l’occasione per salutare e ringraziare i tanti tifosi che hanno seguito la squadra per tutta la stagione.

Da parte della società tutta un grande ringraziamento ai cugini del Treselighes per l’accoglienza e l’ospitalità. Il sodalizio di Villa Assunta dimostra ancora una volta di meritare la categoria: una squadra molto giovane e una società storica.

