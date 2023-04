Culture Festival, Sanluri: Mario Mulas Trio protagonista

Giovedì a Sanluri il Mauro Mulas Trio protagonista del secondo appuntamento con il Culturefestival

Culture Festival, Sanluri. Giovedì 20 aprile il XVI Culturefestival, la manifestazione organizzata dall’associazione Sardinia Pro Arte dietro la direzione artistica del violinista e compositore Simone Pittau, prosegue con un nuovo appuntamento dedicato alla valorizzazione dei talenti musicali sardi.

Alle 21,30 sale sul palco del suggestivo beer lab restaurant Nanumori di Sanluri il Mauro Mulas Trio. (Mauro Mulas alle tastiere, Pierpaolo Frailis alla batteria, Alessandro Atzori al contrabbasso); proporrà i brani di Chiaroscuro, album dell’affermato pianista e tastierista nuorese.

Il lavoro, pubblicato a fine 2021 dall’etichetta GT Music distribution, raccoglie undici tra i brani più rappresentativi nel repertorio dell’artista; vere e proprie fotografie musicali, che si succedono delicatamente come le pagine di un album denso di ricordi. Il sound è morbido, tendendo a tratti al jazz e alla musica classica, con un gusto piuttosto intimo.

Dopo quello di giovedì, il nuovo appuntamento con il Culturefestival sarà per il 27 aprile; ancora una volta a Sanluri dove si esibirà il Francesca Corrias Trio.

Mauro Mulas. Nasce a Nuoro nel 1977 e inizia fin dalla tenera età lo studio del pianoforte; a otto anni suona e si esibisce con la band di uno zio che lo porta a conoscere ed esplorare il rock, il blues e il jazz. Questa si rivela un’esperienza determinante per la sua formazione e crescita culturale, particolarmente arricchente nell’approccio con la musica.

Il rock progressive è il comune denominatore dei suoi primi esperimenti musicali: con il gruppo Entity, da lui fondato, incide due demo (nel 1999 e nel 2002) e un album, “Il falso Centro”, pubblicato nel 2013. Mulas ha studiato al Conservatorio di Musica di Cagliari, conseguendo nel 1999 il compimento inferiore di composizione sotto la guida del Maestro Franco Oppo e la laurea di primo e secondo livello in musica elettronica nel 2007 con Sylvian Sapir ed Elio Martusciello.

Con jazzisti del calibro di Dave Liebman, John Taylor, Steve Lacy, Paolo Fresu, Roberto Cipelli e Peter Waters ha approfondito lo studio di pianoforte jazz; dedicandosi alla composizione e all’arrangiamento. Il suo variegato bagaglio di esperienze vanta collaborazioni sul versante jazzistico con musicisti come Flavio Boltro, Dario Deidda, Max Ionata, Massimo Moriconi, Joy Garrison, M’Organ Quartet, Paolo Nonnis Big Band, Massimo Ferra Organ Trio, tra gli altri, ma anche in ambiti musicali diversi, con il cantautore Flavio Secchi, il gruppo hip pop Balentia, le cantanti Antonella Ruggiero e Lisa Hunt. Intensa anche la sua attività in studio di registrazione come turnista, performer, produttore e tecnico del suono.

Il Festival

Culturefestival. Nato nel 2008, il Culturefestival è una manifestazione che abbraccia tutte le Arti: Musica, Teatro, Danza, Letteratura, Poesia, Pittura, Scultura, Ceramica, Cinema, Fotografia, Artigianato Artistico, Architettura, Ambiente. L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere la Sardegna e valorizzare i giovani nei vari ambiti artistici.

Il fondatore e direttore artistico del Culturefestival è Simone Pittau, violinista nell’orchestra del Premio Oscar Ennio Morricone dal 2002, fondatore dell’Orchestra da Camera della Sardegna. Simone Pittau ha debuttato come direttore d’orchestra a soli 30 anni con la London Symphony Orchestra, incidendo un CD presso gli Abbey Road Studios di Londra.

Il Culturefestival vanta il patrocinio artistico di sir Colin Davis, presidente della London Symphony Orchestra sino al 2013, anno della sua scomparsa, e la presidenza onoraria del Premio Oscar Ennio Morricone scomparso nel 2020.

Culturefestival è realizzato con il contributo di: Mibac, Regione autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio), Fondazione di Sardegna, Comuni di Sanluri, Stintino, Mogoro, Gergei, La Maddalena, Cagliari, Gavoi, Golfo Aranci.

