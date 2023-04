The Jazz Club Network 2023: Omar Lye-Fook + QCBA con “Live at last”

Debutto del tris di concerti del cantante e compositore Omar Lye-Fook nell’Isola; si tratta di uno dei più grandi talenti della musica soul del Regno Unito. Si esibirà assieme ai QCBA in tre città sarde: Sassari, Alghero e Cagliari

The Jazz Club Network. Atteso debutto sull’Isola il 20-21-22 aprile per il tris di concerti del cantante e compositore Omar Lye-Fook, senza dubbio uno dei più grandi talenti della musica soul del Regno Unito, in scena assieme ai QCBA, ovvero i frontliner Quentin Collins alla tromba e il sassofonista Brandon Allen, musicisti tra i più richiesti e apprezzati nel panorama jazz britannico.

Si esibirà assieme agli stellari Ross Stanley, all’organo hammond e al batterista Ian Thomas; il quintetto inserito nel cartellone di The Jazz Club Network firmato CeDAC; in collaborazione con l’Associazione culturale Il Jazzino e i principali jazz club dell’Isola. Eseguirà i brani del nuovo album intitolato “Live At Last”.

Omar Lye-Fook, è uno dei più grandi talenti della musica soul che il Regno Unito abbia prodotto negli ultimi quaranta anni. Lo confermano i grossi consensi raccolti sia dalla critica che da pubblico; ma anche l’elenco di artisti leggendari interessati a collaborare con lui. Da Stevie Wonder a Carleen Anderson, Angie Stone e tanti altri. La musicalità di Omar, abbinata al suo grande talento nella scrittura, ha un’identità unica e immediatamente distinguibile.

La collaborazione di Omar Lye-Fook con i QCBA nasce da un’idea di due dei più richiesti jazz frontliner della scena inglese, il trombettista Quentin Collins e il sassofonista Brandon Allen. Il quintetto, che comprende anche Ross Stanley all’organo hammond e il batterista Ian Thomas, in esclusiva e per la prima volta in Sardegna, sarà in scena al Vecchio Mulino di Sassari (giovedì 20 aprile, ore 20,30), al Poco Loco di Alghero (venerdì 21 aprile, ore 21.30) e a Il Jazzino di Cagliari (sabato 22 aprile, ore 21.30) con le musiche del nuovo e acclamato album “Live At Last” registrato per la “Ubuntu Music”. Musica originale, raffinata e contemporanea, influenzata dalla leggendaria era Blue Note degli anni Sessanta.

Tra gli appuntamenti più attesi di tutto il circuito, da segnalare quello con Fabrizio Bosso il 27-28 aprile: universalmente considerato uno dei migliori trombettisti a livello internazionale, il quartetto eseguirà il nuovo e già acclamato disco “We Wonder”. La tromba di Fabrizio Bosso, il pianoforte di Julian Oliver Mazzariello, il basso e il contrabbasso di Daniele Sorrentino, la batteria di Nicola Angelucci sono i protagonisti assoluti di concerto dedicato al genio musicale senza tempo di Stevie Wonder.

Direttamente da Las Palmas de Gran Canaria, il 4-5-6 maggio, il trio del pianista e compositore José Alberto Medina rende un raffinato omaggio a Bill Evans, uno dei più grandi pianisti jazz di tutti i tempi. Medina, fondatore della Borondon Big Band e creatore di diversi festival, ha registrato oltre 35 album sia come leader che come sideman. ​​​​

Chiusura in grande stile l’11 e 12 maggio con Jas Kayser, la nuova stella della scena contemporanea inglese. Brillante batterista, compositrice e bandleader, Jas Kayser ama esplorare i confini tra jazz e afro-beat, sonorità che l’hanno portata a creare un suo originalissimo timbro musicale. Ruolo da protagonista alla batteria insieme a Lenny Kravitz nel video ufficiale intitolato “Low”, la Kayser sale sul palco accompagnata da Daisy George al basso, Jamie Leeming alla chitarra e Richie Sweets alle percussioni.

