L’utilizzo del barbecue a gas in un condominio prevede che si rispettino determinate norme, onde evitare sanzioni amministrative e diatribe con vicini di casa insofferenti. Ma fino a che punto il vicino di casa può impedire l’utilizzo del barbecue a gas?

A tal riguardo esiste una normativa, pur non essendo vincolante. In merito alla questione il codice civile dichiara che esistono dei livelli di tollerabilità riguardanti le esalazioni di fumo, le emissioni di calore e i rumori, tenendo conto però della condizione del luogo.

In parole povere non esiste una vera e propria proibizione per l’uso del barbecue a gas in condominio, a patto però che non si superino i limiti di tollerabilità, stabiliti in primo luogo dal regolamento condominiale. Regolamento di cui ogni condominio dispone, ecco perché non esiste una soglia di ammissibilità universale, con le regole condominiali che potrebbero essere perfino più rigide di quelle dettate dal Codice Civile.

In sostanza, laddove non vi fosse a livello legislativo un divieto assoluto ma piuttosto il dovere di rispettare il limite di tollerabilità delle esalazioni, potrebbe essere lo stesso regolamento condominiale a vietare l’uso del barbecue in base a determinate circostanze.

Prima di adoperare il barbecue è sempre bene consultare l’amministratore del palazzo, che saprà certamente indicare eventuali proibizioni o limitazioni.