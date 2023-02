Estate in piscina: scopri le nuove piscine da giardino per un relax assoluto

Una piscina da giardino è un’ ottima soluzione per poter realizzare il desiderio di avere una piscina propria in giardino, senza però dover effettuare dei lavori onerosi sulla propria proprietà. Infatti, queste piscine, possono anche essere molto versatili oltre ad essere abbastanza economiche rispetto ad un progetto di realizzazione di una piscina interrata.

Queste piscine possono essere di innumerevoli tipi in base al modello, all’ altezza, alla grandezza e alla dotazione con la quale sono vendute. Inoltre la loro particolarità è che, ad esempio, nei periodi invernali o quando non vengono utilizzate, esse possono essere tranquillamente smontate e conservate per poi essere rimontate quando sarà più opportuno.

Le piscine da giardino, partendo da quelle più piccole e semplici da montare, sono altamente sicure e in base al materiale con il quale vengono realizzate, riescono ad essere molto resistenti a eventuali forature (ovviamente non sono resistenti a taglio con eventuali lame o coltelli). Specie in estate è da considerarsi, principalmente, anche un qualcosa di utile per poter passare le giornate calde e afose e far intrattenere sia grandi che piccini, specie se si deciderà di acquistare una piscina da giardino di modeste dimensioni, sempre che il giardino lo possa permettere.

Le piscine da giardino sono principalmente realizzate in pvc, che risulta essere un tipo di gomma alquanto resistente e durevole. Inoltre, sono progettate per avere un filtro il cui scopo è quello di mantenere l’acqua pulita con un controllo del dosaggio di cloro in essa. Infatti, specialmente piscine di una certa capienza, durante il loro periodo di utilizzo, devono essere sottoposte a periodici controlli di manutenzione e depurazione dell’acqua.

Tutto questo però risulta essere comunque molto semplice e insieme a qualsiasi piscina sarà possibile trovare anche un manuale d’uso e manutenzione della stessa, dove verranno elencati tutti i passaggi da seguire passo dopo passo per una sua corretta manutenzione. Infatti nel Manuale Utente sarà possibile prendere visione anche dei corretti dosaggi di cloro ed eventuali ph acidi da dover immettere nell’acqua periodicamente.

Se sei interessato a come poter prenderti cura al meglio della tua futura piscina da giardino, che sia grande o piccola, oppure predisposta per funzionare anche da idromassaggio, è possibile visitare il seguente link.

Inoltre, praticamente tutte le piscine possono essere riempite d’acqua semplicemente grazie all’ausilio di una pompa presente in casa propria.

In commercio, come ad esempio sul famoso ecommerce piscinedagiardino.org, esistono anche piscine da giardino che presentano un sistema di canalizzazione di tubi interni capace di far sì che possa esserci una zona adibita ad area idromassaggio, dove all’ interno della piscina troveremo delle valvole di sfogo dalle quali, grazie all’istallazione di un’ulteriore pompa esterna, fuoriusciranno bolle d’aria che possono essere calde o fredde a seconda della preferenza e anche del periodo, che sia estivo o invernale.

Per un corretto uso di una piscina da giardino è comunque bene ricordare che risulta essere altamente sconsigliato l’utilizzo a soggetti che non siano abili nel nuoto se non attraverso l’uso di salvagenti e con la presenza e la supervisione di almeno una persona che sia esperta nel nuotare. Inoltre, per i bambini, è consigliata sempre la supervisione di un adulto. Per quanto riguarda le piscine da giardino abbastanza grandi, queste possono essere predisposte per il montaggio di una scaletta o anche un mini-trampolino o scivolo. In questo caso bisogna comunque prestare attenzione durante il suo utilizzo, ricordando che per divertirsi non bisogna mai esagerare cercando di inventarsi acrobazie.