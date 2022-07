La Città di Notte l’8 luglio in spiaggia (Cala Lunga) al “Sulky Jazz Festival” di Sant’Antioco

Il Comune di Sant’Antioco e l’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo presentano La Città di Notte, Secondo appuntamento IV^ edizione del SULKY JAZZ FESTIVAL di Sant’Antioco.

Quando le note del jazz si fondono allo scrosciare dell’onda del mare, complice una tiepida notte di luna da trascorrere sulla spiaggia, il Sulky Jazz Festival prende forma e si alimenta del sentito e del sentimento che uniscono artista sul palco e platea in un tutto armonico che fa la differenza.

Tutto sarà compiuto ancora una volta venerdì 8 luglio, ore 21.30, sulla spiaggia di Cala Sapone, una delle più belle dell’intera isola di Sant’Antioco: sul palcoscenico l’esplosivo cool jazz della La Città di Notte, la band sarda, capitanata dal frontman Diego Pani, presenterà i brani primo disco, omonimo uscito a fine 2020: una miscela musicale che infiammerà la spiaggia e farà ballare gli spettatori.

Si perché i primi tre appuntamenti del festival sono stati immaginati e organizzati per avere scenario tre delle spiagge più note e affascinanti dell’isola, doveroso omaggio alla bellezza di un territorio da esplorare da contaminare (musicalmente)e da omaggiare con l’arte e la presenza degli artisti e del loro amato pubblico.

advertisement

La Città di Notte è il blues ed è il cool jazz che incontra la canzone italiana. Ha un suono che puzza di sigarette e bourbon, di gasolio e olio motore, graffiante e malinconico allo stesso tempo. Musica scura dove trovano rifugio storie ai margini della notte, ai bordi della strada o dentro i bar. La Città di Notte nasce dall’incontro di quattro musicisti provenienti da diverse band del panorama musicale sardo (King Howl, Dancefloor Stompers, Stone Seeds), accomunati dalla passione per la musica afroamericana e lo swing italiano anni ’50. Insieme hanno messo su una scaletta di inediti in cui diverse influenze plasmano un linguaggio musicale coeso e uniforme. Una musica per ballare, guidare, imprecare, gioire e riflettere in un viaggio nella città di notte.

Sette appuntamenti in programma – dal 1 luglio al 26 agosto 2022 -, accoglienza, promozione e valorizzazione dell’esistente attraverso l’arte, elementi cardine di una manifestazione organizzata dal Comune di Sant’Antioco con il supporto dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, con il patrocinio della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e la comunicazione affidata ad Altrove Agenzia. Gli eventi sono tutti gratuiti.

L’Isola è pronta ad accogliere il suo popolo, la sua gente, i turisti, i viaggiatori e gli appassionati in cerca delle intense suggestioni del jazz che solo la carezza della luna e l’abbraccio del mare possono rendere talmente forti da arrivare sino in fondo all’anima: con questo spirito si apre ufficialmente la quarta edizione del Sulky Jazz Festival, festival jazz di Sant’Antioco e perla incastonato nell’estate in musica della Sardegna.