Torre Grande, campionato nazionale Hansa 303

Atleti da tutta Italia e anche dall’estero per i trofei challenge e città di Oristano.

Sarà lo specchio d’acqua antistante il porticciolo turistico di Torre Grande ad ospitare il Campionato Nazionale Hansa 303 organizzato dall’associazione “Veliamoci” .

Dal 2 al 4 giugno oltre 60 atleti, con e senza disabilità, saranno impegnati, insieme, nelle regate nel Golfo di Oristano. Per i partecipanti al Campionato Nazionale Hansa 303 in palio ci sarà, oltre al podio della manifestazione il Trofeo Challenge, valido come titolo Nazionale, dedicato ai primi equipaggi italiani della competizione nella categoria singolo e nella categoria doppio, e il Trofeo Città di Oristano, che sarà attribuito ai primi equipaggi paralimpici del singolo e del doppio.

Accessibilità e inclusione sono le parole chiave di questo Campionato Nazionale che apre la strada per la realizzazione del polo paralimpico a Oristano.

advertisement

Infatti, dalla Federazione Italiana Vela e dalla Classe Nazionale Hansa è giunta solida la richiesta di intraprendere questo grande progetto che vede Torre Grande e la Sardegna protagoniste in questa avventura che permette a chiunque, senza distinzioni, di poter finalmente praticare l’attività velica in un contesto adeguato e dignitoso.

Il 1°giugno gli atleti raggiungeranno Torre Grande, potranno accreditarsi e nel pomeriggio sarà dedicato loro un party di benvenuto presso l’Hotel Lido Beach.

Le competizioni entreranno nel vivo giovedì 2 giugno, fino al 4 giugno, giornata dedicata alle finali, il programma sarà dettagliato:

– alle 10:00 skipper meeting;

– dalle 12:00, primo segnale di avviso, regate al via;

Le premiazioni si terranno sabato 4 giugno alle 18:30, presso il centro velico Veliamoci in via Bottego 60, a Torre Grande.

Alcuni atleti hanno già raggiunto Oristano, la squadra nazionale italiana paralimpica Hansa si trova in città per un raduno Federale previsto in concomitanza della manifestazione, come Chris Symonds, australiano, campione del mondo Hansa 303 in carica, titolo conquistato in doppio con la sua prodiera Manuela Klinger nel 2021 a Palermo.

Symonds sta attraversando l’Europa, partecipa agli eventi più importanti del Vecchio Continente per promuovere la campagna di World Sailing “Back the Bid”: l’obiettivo è fare in modo che alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 l’attività della vela sia inserita nuovamente tra le discipline paralimpiche. Dopo il Campionato Nazionale Hansa 303 di Torre Grande, il campione che arriva dall’Isola della Tasmania proseguirà verso un altro evento nazionale, questa volta in Gran Bretagna a Carsington Waters.

Sono circa 10 le regioni che saranno rappresentate dagli equipaggi dei diversi centri velici italiani, gli atleti arrivano dalle Marche, Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia, Calabria, Liguria, Toscana, Friuli Venezia Giulia, dal Piemonte e altre associazioni della Sardegna. Saranno 42 le imbarcazioni impegnate in acqua, provenienti da 22 circoli.

Il circolo Veliamoci, al momento detentore del titolo nel doppio, mette in acqua sei equipaggi, tre singoli e tre doppi. A Torre Grande ci sarà anche l’ equipaggio della nazionale paralimpica Greca formato da Efstratios Axlatis e Sofia Papadopoulou (bronzo olimpico nella vela a Beijing 2008) perché il Campionato Nazionale Hansa 303 è un Open e possono iscriversi anche atleti da altre nazioni.

In queste giornate di regate sarà presente anche il tecnico federale della squadra azzurra di parasailing Filippo Maretti e il consigliere nazionale FIV per la paralimpica Fabio Colella. La Classe Hansa è una particolare e agevole imbarcazione che consente alla gran parte delle persone di poter navigare. E’ una barca stabile, sicura e semplice da poter utilizzare.

Grazie ad una serie di servomeccanismi queste imbarcazioni rendono possibile navigare a vela anche alle più gravi condizioni di disabilità, con grande meraviglia di chi non avrebbe mai potuto immaginare di solcare le acque di mari e laghi in totale autonomia.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti la presidente di Veliamoci Maria Cristina Atzori, il presidente delle Marine Oristanesi Gianni Salis, il presidente del Coni Sardegna Bruno Perra, il Presidente nazionale della Classe Hansa 303 Carmelo Forastieri, il tecnico parasailing FIV Filippo Maretti, il sindaco del Comune di Oristano Andrea Lutzu, l’assessore allo sport del Comune di Oristano Maria Bonaria Zedda, il Comandante della Capitaneria di Porto di Oristano, il professore Marco Cruciani in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale per lo sport e il Miur, il consigliere del Comitato Paralimpico Sardegna Carmelo Addari, la presidente FIS DIR Carmen Mura, Maria Passino per la Fondazione di Sardegna.

Maria Cristina Atzori, presidente circolo Veliamoci. “Dopo tanti sacrifici fatti, dopo tanti anni di duro lavoro e numerosi sportivi avvicinati alla vela, con l’aiuto degli amici che hanno voluto credere nel progetto Veliamoci, oggi coroniamo un sogno: il Campionato Nazionale Hansa 303 a Torre Grande e a Oristano.

Considerati i numeri, il Campionato che presentiamo oggi ripaga la fiducia della Classe, della Federazione Italiana Vela e del Comitato Italiano Paralimpico, che hanno fortemente voluto che questo evento potesse realizzarsi in Sardegna. Mai prima d’ora ci sono stati così tanti iscritti, con questa manifestazione stiamo dimostrando che il nostro territorio può essere protagonista nel mondo velico nazionale ed internazionale.

Gettiamo la base per la realizzazione del polo permanente per l’attività parasailing, auspico che si possa realizzare il nostro obiettivo principale: la vela per tutti.

Il mio ringraziamento particolare va agli enti e alle istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento: la Federazione Italiana Vela, la Classe Hansa 303, il C.O.N.I., il Comitato Italiano Paralimpico, il Ministero dell’Istruzione con l’Ufficio Scolastico Provinciale Educazione Fisica Oristano, la Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna, la Provincia di Oristano, il Comune di Oristano, la Guardia Costiera, le Marine Oristanesi, l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis- Isola di Mal di Ventre e il Comune di Cabras e il Ministero della Transizione Ecologica, il CreS, la Pro Loco di Oristano, la Lega Navale Sezione Sinis Golfo di Oristano, la Lega Navale Sulcis, l’Asd Eolo Beach Sports, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, K38 Italia, Pradelli Hotel Group, BBraun, Consorzio Porta Nuova, Conad Centro Commerciale Porta Nuova, Sardigna Print, BluRib, Riso della Sardegna, Autogru Rimedio, Esca Mastri Dolciari, Silvio Carta, Sana Phar, Sa Marigosa, Arborea, Siete Fuentes, Monte Arci, Decathlon, L’Orto di Eleonora.”

Carmelo Forastieri, presidente nazionale Classe Hansa 303 e Beppe Tisci, consigliere allo sport per la Classe Hansa 303. “La Classe è estremamente contenta di essere qui in Sardegna, in una location spettacolare, siamo stati travolti da una grande accoglienza.

Il record di iscritti è la testimonianza che la Sardegna è un brand di alto livello, sia dal punto di vista sportivo che da quello turistico, tutti gli atleti che arrivano, sono accompagnati dai propri team, è un’occasione unica affinché la vela possa essere un trampolino sportivo, sociale ed economico.”

Filippo Maretti, tecnico parasailing Fiv. “Assoluta sintonia tra gli obiettivi della Federazione e quelli della classe per quello che riguarda la promozione di questa disciplina su tutto il territorio nazionale. I numeri del campionato nazionale lo confermano, giusta ricompensa anche per l’associazione Veliamoci che si batte con caparbietà sarda nell’intento comune.”

https://www.sardegnaturismo.it/it/esplora/torregrande