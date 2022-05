Nuoto Fisdir: Strazzera e Porrà ancora sul podio

È il periodo propizio per le girandole di emozioni.

Nel quartier generale della polisportiva paralimpica più longeva della Sardegna, ubicato in via Don Bosco a Selargius si pianificano le trasferte, si rovista tra i risultati conseguiti nel nuoto Fisdir tracciandone i primi consuntivi.

Lo scorso fine settimana il cestino delle medaglie Sa.Spo. anno 2022 si è arricchito di altri tre argenti e un bronzo. Arrivano da Abano Terme, firmati Benedetta Strazzera e Nicola Porrà che hanno partecipato ai Campionati Italiani promozionali di Nuoto FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli intellettivo relazionali). Un’adunata gioiosa e ricca di spunti tecnici che ha coinvolto 180 partecipanti ritrovatisi sotto l’ala protettiva della società patavina ASPEA.

La notizia dei nuovi metalli è stata subito diffusa attraverso i canali social sia dall’allenatore Francesco Erriu, sia dalla dirigente accompagnatrice Annalisa Zoccheddu, felici più degli atleti stessi per i risultati ottenuti. E il nuovo tecnico (vedere intervista in basso) ha saputo mettere a frutto le ottime basi poste con passione negli anni passati dalla collega Katia Pilia che per motivi scolastici ha dovuto abbandonare l’incarico anche se segue attentamente le vicende, ma a distanza. E infatti gli addetti ai lavori si sono complimentati con Benedetta per le evoluzioni nel dorso che rimane da sempre la specialità a cui si è affezionata maggiormente. E la ammirazione nei confronti di Nicola non è secondaria perché migliora a vista d’occhio nei due stili in cui decise di cimentarsi.

Dalla casa saspina giungono i complimenti del presidente Luciano Lisci che non nasconde l’emozione quando deve elogiare i suoi atleti ritornati a quei ritmi frenetici ma belli interrotti bruscamente ad inizio 2020.

LE SENSAZIONI DI FRANCESCO ERRIU

Non era una spedizione sportiva come tante altre che sicuramente in passato lo hanno coinvolto. Per il tecnico Francesco Erriu si trattava della prima volta in qualità di tecnico Sa.Spo. e dalle foto in cui appare sempre sorridente si può intuire come sia stata la permanenza nella famigerata località turistica. “Nonostante sia stato assorbito da un ambiente completamente nuovo – conferma Francesco – non ho avuto difficoltà a gestire le giornate, ma questo non è completamente merito mio, ho ricevuto un sacco di supporto sia dai genitori dei ragazzi, qua con me in viaggio, sia dai colleghi di Sassari”. Sulle prestazioni dei suoi nuotatori non ha dubbi: “Hanno avuto un comportamento eccellente, sanno ascoltare e danno il meglio nelle gare. Posso affermare che dopo i due anni di pausa causati del covid, sia Nicola, sia Benedetta si stanno riprendendo abbastanza in fretta”. Per il futuro non si pone limiti: “In generale il lavoro intrapreso mi sta formando, ringrazio molto Katia Pilia, per il coinvolgimento in questo mondo e la sua costante disponibilità, soprattutto quando affiora qualche difficoltà. Anche se il lavoro non è facile e ci sono sempre cose da perfezionare – conclude Poma – non mi scoraggio, perché so che non lavoro da solo”.