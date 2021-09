50 Top Pizza: le migliori del mondo

Annunciata la classifica della prestigiosa guida 50 Top Pizza, tra le Pizzerie Eccellenti c’è anche la Lievito Madre del maestro Florindo Franco a Crotone. La guida 50 Top Pizza ha annunciato le 50 migliori pizzerie al mondo, ma anche quelle eccellenti premiate per la loro qualità ed i risultati raggiunti nel corso del 2021. Tra le new entry tra le Pizzerie Eccellenti c’è anche la Lievito Madre a Crotone, che quest’anno grazie al maestro Florindo Franco era già balzata agli onori della cronaca con la straordinaria vittoria nel programma televisivo Il Boss delle Pizze su AlmaTV. Un risultato incredibile quello raggiunto dalla pizzeria calabrese a solo 4 anni dalla sua apertura e con un anno di gravi difficoltà a causa del covid 19: “Siamo davvero orgogliosi di essere stati selezionati tra le Pizzerie Eccellenti d’Italia della 50 Top Pizza, voglio ringraziare i curatori per il loro lavoro ed in particolare Luciano Pignataro che con il suo lavoro di divulgazione ha sempre mostrato interesse per il nostro lavoro. Questo risultato ci spinge a fare sempre meglio per poter entrare nelle prime 50, ma soprattutto per regalare un prodotto sempre migliore ai nostri clienti che sono i giudici supremi di ogni ristoratore”, le parole di un emozionato Florindo Franco.