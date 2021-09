Lezioni di Russo a Cagliari: ancora una settimana per aderire

PROROGA DI UNA SETTIMANA SINO AL 28 SETTEMBRE 2021 PER ADERIRE AI CORSI DI RUSSO VARI LIVELLI EDIZIONE AUTUNNO 2021 organizzati dal Centro di Lingua e Cultura Russa di Cagliari.

I corsi si terranno in modalità DAD (didattica a distanza), con didattica frontale, con interazione e contatto diretto con docente e colleghi, facilitato, peraltro, dal numero contenuto di allievi previsto per ogni corso (minimo 6 massimo 8). Si tratta di corsi rivolti a coloro intenzionati ad apprendere la lingua russa in maniera professionale con il rilascio di attestato di frequenza.

Il Centro di Lingua Russa di Cagliari nato nel 2015 alla presenza del Pro Rettore dell’Università Statale di Mosca, Prof.ssa Tatiana Kortava, in occasione del Primo Forum Internazionale della Lingua Russa in Sardegna, e si avvale di docenti madrelingua che uniscono provata competenza, metodo e passione.

Calendario corsi dal 30 settembre

Lingua Russa Principianti Assoluti Livello 1 (50 ore) modalità DAD:

• Corso Lunedì – Mercoledì ore 18:00 – 20:00

Lingua Russa Elementare Livello 2 (50 ore) modalità DAD:

• Corso Martedì – Giovedì ore 18:00 – 20:00

Lingua Russa Intermedio Livello 3 (50 ore) modalità DAD:

• Corso Lunedì – Mercoledì ore 18:00 – 20:00

Lingua Russa Preavanzato Livello 4 (50 ore) modalità DAD:

• Corso Martedì – Giovedì ore 18:00 – 20:00

Informazioni e adesioni alla mail: linguarussacagliari@gmail.com