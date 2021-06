Orune: i Carabinieri eseguono un ordine di carcerazione per tentato omicidio

Nelle prime ore del mattino del 26 giugno 2021, presso la sua azienda agricola, i Carabinieri della locale Stazione, hanno rintracciato e tratto in arresto, Francesco Digogliu 55 enne, allevatore del luogo.

Nelle prime ore del mattino del 26 giugno 2021, in Orune, presso la sua azienda agricola, i Carabinieri della locale Stazione, hanno rintracciato e tratto in arresto, Francesco DIGOGLIU 55 enne, allevatore del luogo, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione definitiva, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Nuoro, che disponeva la reclusione di anni 4, mesi 10 e giorni 12, poiché ritenuto colpevole dei reati di tentato omicidio, detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione.

I fatti contestati risalgono alla sera del 28 ottobre 2015, avvenuti nel centro abitato di Orune, quando M.P., 60 enne del luogo, imprenditore edile, mentre si trovava alla guida del proprio veicolo, veniva coinvolto in un agguato ad opera di un uomo che esplodeva nei suoi confronti due colpi di pistola, che fortunatamente non attingevano la vittima.

Le immediate investigazioni dei militari della Compagnia di Bitti e del Reparto Operativo di Nuoro, consentivano di identificare l’aggressore in Francesco DIGOGLIU, poi rintracciato e tratto in arresto due giorni dopo i fatti, poiché nel frattempo si era reso irreperibile.