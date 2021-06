Secondo CD per il polistrumentista Brera’s Key

A soli due mesi dalla pubblicazione di “OLD AND NEW SINGLES“, è in lavorazione il nuovo album del polistrumentista, cantante, autore e compositore BRERA’S KEY: “NEW AND OLD SINGLES 752” : quattordici brani (il doppio del precedente album, sponsorizzato dalla R.A.S.I. Rete Artisti Spettacolo per l’innovazione

Sono iniziate le sessioni di Mastering del nuovo album “NEW AND OLD SINGLES 752” del polistrumentista, cantante, autore e compositore BRERA’S KEY : quattordici brani (il doppio del precedente album) sponsorizzati dalla R.A.S.I. Rete Artisti Spettacolo l’innovazione, prodotti dall’etichetta discografica dell’artista Jackie Brown Company, ed è così strutturato:

7 (sette) nuovi brani inediti, dei quali tre sono stati interpretati dalla Band romana MACCHIANERA;

5 (cinque) Cover, delle quali due in studio e tre Live con la band ON THE ROAD (formazione con al basso MICHAEL BRILL e alla batteria PINO LIBERTI),

ed infine 2 (due) Outtake: due differenti versioni di altrettanti brani scelti tra i 7 inediti, in versione unplugged suonati dal Maestro PRIMIANO DI BIASE, tastierista dei DIRE STRAITS LEGACY, oltre ad un brano inedito in italiano.

L’unico singolo edito è “OMAGGIO A KARL”, omaggio a KARL POTTER, lo storico percussionista di PINO DANIELE, scomparso qualche anno fa. Registrato per l’appunto insieme a KARL, il brano verrà riproposto in versione Remaster ad alta definizione. OMAGGIO A KARL è già stato nei primi posti delle classifiche statunitensi di SOUNDCLICK e REVERBNATION.

Nel frattempo “OLD & NEW SINGLES” di BRERA’S KEY è stato

* Realizzato grazie al contributo di RASI:

RETE ARTISTI SPETTACOLO PER L’INNOVAZIONE.

* Masterizzato da ALFA MUSIC STUDIO – Roma.

* Presentato in anteprima su ROCK. IT

* ed è anche su YOU TUBE MUSIC:

https://www.youtube.com/watch?v=ZOuOYcx3Vs0&list=PLKJsdI8FAzod3-0uli0ps41oYh4zitD1Z

Inoltre è distribuito in 12 nazioni:

Tracklist del CD :

1) I don’t wanna loose myself (3.33)

2) Talkin’ about love (4.52)

3) Crazy life (3.50)

4) After the blues (5.24)

5) You’ll go ahead (4.30)

6) Love is alive (3.48)

7) You are not alone (3.37)

Tot. 28.14

LA STORIA DI “OLD & NEW SINGLES”

I primi 3 singoli, “I don’t wanna loose myself “, “Talkin’ about love”, “Crazy life”, sono estratti dal primo album solista e ripubblicati in versione Remaster, grazie al lavoro di Mastering dell’ALFA MUSIC STUDIO: noto ai più per essere l’etichetta discografica di JAZZ più importante del panorama nazionale, da circa un quarto di secolo. A seguire i 3 inediti: “After the Blues”, “You’ll go ahead”, “You are not alone”, e la cover “Love is alive” dedicata a Joe Cocker.

I DON’T WANNA LOOSE MYSELF

E’ l’analisi interiore dell’artista; parte da uno scorcio dei momenti più bui per approdare idealmente ai periodi di maggiore armonia e stabilità. Tutto ciò che in psicologia viene definita l’analisi dell’Es, diventa motivo d’interrogativo in rapporto alla società (in psicologia si parla di Es in rapporto al Super io, ovvero all’esterno) e la riflessione assume i contorni del confronto in relazione alle persone che vivono situazioni di disagio interiore. L’obiettivo è quello di cercare una soluzione ideale per ognuno, ma la conclusione è che il percorso resta comunque qualcosa di molto personale, all’interno del quale ognuno deve riuscire a trovare la propria retta via.

Musicalmente è il brano nel quale l’artista suona tutti gli strumenti: batteria, basso, chitarre, percussioni, e voce solista.

TALKIN’ ABOUT LOVE

E’ un excursus dei luoghi comuni che ruotano al tema dell’amore. Solo dopo una serie di esperienze è possibile trovare il significato più confacente alla propria sensibilità in maniera inversamente proporzionale alla miriade di definizioni stereotipate che attengono ai consueti luoghi comuni. Musicalmente è il brano nel quale l’artista suona: basso, chitarre, percussioni, voce solista e cori.

CRAZY LIFE

E’ un elenco di considerazioni niente affatto positive che riguardano il mondo delle droghe. Quanto meno nelle intenzioni non c’è nessun approccio di tipo moralistico ma, obiettivamente, c’è la descrizione dei danni di ogni droga che, in quanto tale, non deve diventare un estremo condizionamento. Il testo dice testualmente: “Si muore una volta sola, ma prima di ciò devi aver vissuto la tua folle vita”. In sintesi è un’indicazione, per alcuni un suggerimento, per altri un invito a sperimentare, a fare esperienze, ma evitando di rimanere invischiato nel vizio, nel giogo delle sostanze che creano danni. Oltre alla voce principale, interpretata in stile LOU REED, l’artista suona: basso e chitarre.

AFTER THE BLUES

Unico brano inedito in versione unplugged (acustico) senza overdubbing (sovraincisioni), del quale è stata pubblicata la versione Demo per lasciare intatto il pathos della prima registrazione. Il Sound è d’ispirazione statunitense, chiaramente più vicino al Groove dell’album NEBRASKA: controverso disco acustico e al contempo capolavoro di BRUCE SPRINGSTEEN, rivalutato dopo circa vent’anni. Il testo di AFTER THE BLUES s’interfaccia simbioticamente con il lungo periodo che riguarda la pandemia, ma si presta anche ad ulteriori significati. Di fatto è un brano che rappresenta la speranza; c’è la riflessione su alcuni fattori difficili ma, in ultima analisi, dice chiaramente che tutto ciò rappresenta solo una fase, la quale prelude al ritorno alla vita. Ulteriore significato di AFTER THE BLUES è rinvenibile nella Bibbia. ABRAMO credette e ciò gli fu accreditato a giustizia. Ma qual è il verbo della fede? In ebraico il verbo della fede è āmīn, (pron. “emin”), che vuol dire “Amen”. In ebraico “Amen” è il verbo della roccia che è stabile (in inglese “Rock”). Oltretutto è il verbo del sovrano sul trono, il quale si appoggia al simbolo del proprio potere: lo scettro. E’ quindi il verbo della sicurezza. (C. G. Ravasi) Contrariamente alla storia della musica moderna, dove tutto inizia con il Blues, nella tradizione abramitica tutto inizia dalla roccia che è stabile: quindi, come diremmo noi, tutto inizia dal “Rock”.

YOU’LL GO AHEAD

Brano con un percorso travagliato, dedicato a NELSON MANDELA, è stato scritto con il maestro di composizione e solfeggio Alessandro Borsatti. Pubblicato qualche anno fa su SOUNDCKLICK è rimasto primo in classifica per alcuni mesi. Poi è stato ritirato dall’artista per esigenze di natura editoriale, restando di fatto inedito nel mercato fino ad oggi. Gli arrangiamenti sono stati cambiati dando un imprinting a metà tra lo stile New Age e la Ballad Corale, con tre differenti interpretazioni vocali.

LOVE IS ALIVE

Unica Cover del CD. E’ un brano di Gary Wright interpretato da JOE COCKER e questa versione è un chiaro omaggio al Leone di Sheffield: al più grande interprete di Blues & Soul bianco del secolo scorso. Versione Live realizzata qualche anno fa e riproposta in versione Remaster.

YOU ARE NOT ALONE

Brano inedito, scritto a quattro mani con l’autore e poeta SALVATORE CASUCCIO.

Il testo descrive lo stato d’animo di chi ha chiuso una storia d’amore e cerca di trovare il proprio centro di gravità interiore. La voce fuori campo è quella della divinità, ossia del divino che rigenera e dona la speranza a chi ne ha bisogno nei momenti di maggiore difficoltà.

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE:

APPLEMUSIC

https//music.apple.com/album/id/1561346502

I TUNES

http://itunes.apple.com/album/id1561346502?ls=1&app=itunes

http://itunes.apple.com/album/id/1561346502

SPOTIFY 1

https://open.spotify.com/album/7EAesejXIu2NSQoulGCozy

SPOTIFY 2

https://open.spotify.com/artist/0vJQ863YJ94aVd2gJsrUPW

AMAZON:

https://music.amazon.it/artists/B091MFK7JT/brera’s-key

https://music.amazon.it/albums/B091MN34Y6?marketplaceId=APJ6JRA9NG5V4&musicTerritory=IT

KKBOX – GIAPPONE:

Crazy Life:

https://www.kkbox.com/tw/tc/song/kj.00DL8pCNLB7NpLB7Np0XL-index.html

I don’t wanna loose myself:

https://www.kkbox.com/tw/tc/song/MwZ00x.8pCN3sq.p3sq.p0XL-index.html

Talkin’ about love:

https://www.kkbox.com/tw/tc/song/-HF00T.8pCNhb91phb91p0XL-index.html

After the Blues:

https://www.kkbox.com/tw/tc/song/Vl300Hp8pCNSKsFpSKsFp0XL-index.html

You are not alone:

https://www.kkbox.com/tw/tc/song/ere00658pCNB2bTpB2bTp0XL-index.html

Love is alive:

https://www.kkbox.com/jp/ja/artist/dHCz0G7SNuF6R0F01g6Gl08L-index-1.html

You’ll go ahead

https://www.kkbox.com/tw/tc/song/9Sn00ML8pCNZUd7pZUd7p0XL-index.html

AMAZON – FRANCIA

https://music.amazon.fr/albums/B091MTK377

AMAZON – INGHILTERRA

https://www.amazon.co.uk/Old-New-Singles-Breras-Key/dp/B091LYV1X1/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=brera%27s+key.+old+%26+new+single&qid=1618404156&sr=8-1

AMAZON – JAPAN

https://music.amazon.co.jp/artists/B091M75VSQ/brera’s-key

AMAZON – CANADA

https://music.amazon.ca/artists/B091M273QF/brera’s-key

OLD & NEW SINGLES ORA è ANCHE SU YOU TUBE MUSIC.

IL TOUR PARTIRÀ AD OTTOBRE:



Il 03/10/21 al Parco dei Suoni Riola Sardo

CONTATTI:

www.jazzbluesfactory.com