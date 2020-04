coronavirus

Sassari. Mercoledì 22 aprile 2020, primo giorno senza sanzioni

Per la prima volta da quando sono scattate le misure per contenere il diffondersi del coronavirus, mercoledì 22 aprile, primo giorno senza sanzioni. Infatti, la Polizia locale di Sassari non ha dovuto sanzionare nessuno, né privati né esercizi, nonostante i 64 controlli alle persone e 38 alle attività.