Iniziative

Nasce #RitornoAlFuturo, un grande piano per la rinascita

Un'ampia schiera di movimenti e associazioni lancia oggi #RitornoAlFuturo, un piano necessario per la rinascita del Paese, per risollevarsi dalla crisi economica e da quella climatica. La proposta nasce da Fridays For Future, il movimento di giovani per il clima che, nell'anno appena passato, ha portato più di un milione di persone in piazza solo nel nostro Paese per chiedere azione contro la crisi climatica.