La meditazione unisce e la Liberazione arriva

Gli italiani in patria e all’estero uniti insieme per superare l ‘ emergenza del COVID-19: dopo la musica che ha unito centinaia di giovani italiani che le hanno cantate al virus, ora arriva la forza della meditazione che il 25 aprile unirà oltre 10,000 italiani in tutti i continenti.

25 APRILE#IORESTOACASAEMEDITO

ESSERE INSIEME, OLTRE LE DISTANZE

L’ITALIA CHE MEDITA UNISCE IL MONDO

Prevede una stanza di meditazione virtuale dove oltre 10,000 italiani da tutto il mondo si collegheranno per meditare insieme.Alla celebrazione della liberazione nazionale si unisce il concetto della liberazione interiore,oltre i confini,le distanzefisiche e geografiche, i pregiudizi, le nazionalità e le etnie per creare insieme un nuovo mondo.

L’organizzazione Mondiale della Sanità ha fornito le linee guida per la gestione della quarantena individuando nei tre pilastri del benessere, ossia, alimentazione, movimento fisico meditazione, le risorse chiave per la gestione dell’equilibrio psicofisico ed emozionale, durante e dopo il periodo di quarantena.

DAL 16 MARZO OLTRE 20,000 ITALIANI HANNO MEDITATO INSIEME ADERENDO ALL’INIZIATIVA DI DANIEL LUMERA PER GESTIRE AL MEGLIO LA QUARANTENA

Sull’onda di questa importante indicazione riguardante la nostra salute e la qualità della nostra vita il 16 marzo 2020 nasce l’iniziativa ideata da Daniel Lumera “12 minuti per te, 12 minuti insieme” già sostenuta da Radio 24, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo “ MAXXI” di Roma e sul Quotidiano Nazionale e che ha visto anche la presenza del medico epidemiologo Dottor Franco Berrino, già co-autore dei due best-seller “ 21 giorni per rinascere” e “ La via della leggerezza” insieme a Lumera.

L ‘ appuntamento quotidiano gratuito “ 12 minuti per te” di introduzione alla meditazione, seguito da oltre 20,000 italiani in tutto il mondo in diretta, consente di sperimentare i molteplici benefici che questa pratica apporta nella qualità della nostra vita .

UN SOSTEGNO CONCRETO AI MEDICI, AGLI INFERMIERI E AL PERSONALE SANITARIO

L ‘ iniziativa prevede anche un sostegno per medici, infermieri, OSS, personale sanitario e di riflesso a pazienti e nuclei familiari con il servizio gratuito “ Med-IT-Aid“, dedicato a tutti coloro che sono in prima linea per rispondere all ‘ emergenza Coronavirus . Il nome Med-IT-Aid prende la radice Med, comune a Medicina e Meditazione, e la associa alla parola Aid, “ Cura, soccorso” e segna il carattere di un servizio che sostiene, attraverso meditazione e tecniche di rilassamento, chi ogni giorno è in prima linea nella gestione dell ‘ emergenza covid-19. “ Io con l’inizio di questa emergenza ero andata in uno stato di ansia, di paura, di tristezza … ma ho iniziato a seguire Daniel nelle meditazioni e approfondimenti, e mi è cambiata la percezione del mio sentire e del mio essere”una delle tante testimonianze del personale sanitario in prima linea in questa emergenza.

25 APRILE#IORESTOACASAEMEDITO

L‘iniziativa “ IO RESTO A CASA E MEDITO” avrà luogo il 25 aprile alle ore 16 italiane anche con il sostegno del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo MAXXI.

DANIEL LUMERA

Daniel Lumera è scrittore, esperto nell’area delle scienze del benessere e della qualità della vita, riferimento internazionale nella pratica della meditazione. Docente e autore di bestseller internazionali tra cui “21 giorni per rinascere”, “La Via della Leggerezza” insieme al dott. Franco Berrino e “La Cura del Perdono”, è l’ideatore del metodo My Life Design®️, il disegno consapevole della propria vita personale, professionale e sociale: un percorso diventato sistematico grazie alla collaborazione con Università, enti di ricerca del Sistema Sanitario Nazionale e la G.U.N.I. UNESCO, ed applicato a livello internazionale in aziende pubbliche e private, al sistema scolastico, penitenziario e sanitario, specie nell’accompagnamento al morente. È stato allievo di Anthony Elenjimittan, uno degli ultimi discepoli diretti di Gandhi. Ideatore dell’International School of Forgiveness e della Giornata Internazionale del Perdono, che nell’edizione del 2017 e 2018 in Campidoglio a Roma riceve la Medaglia del Presidente della Repubblica italiana.