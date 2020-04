L’alto valore dell’arte che riesce anche a infondere fiducia

Arriva da uno dei maggiori protagonisti del mondo della cultura – e tra i primi a muoversi in maniera decisa nel momento di emergenza – l’iniziativa che è riuscita a coinvolgere persone di ogni fascia d’età e luogo geografico, nello stimolare e sollecitare all’osservazione del contesto quotidiano, invitando a servirsi solo della propria fotocamera e facendo un particolare uso dei social network.

L’artista Mario Vespasiani ha concepito un’idea intuitiva quanto efficace, capace di spostare, anche per un solo istante l’attenzione delle gravissime problematiche quotidiane per rivolgerla a cose e prospettive a volte sconosciute ma che appartengono ad ognuno di noi. Vespasiani ha pensato di creare una serie di relazioni fatte da immagini condivise – come fossero testimonianze dirette sopravvissute alle ansie ma anche alla tanta confusione – chiedendo ad ogni partecipante di esprimere il suo stato d’animo osservando un particolare intimo, uno scorcio del proprio universo domestico che dà origine a una storia personale e a un racconto fino ad ora mai considerato, fatto di forme e colori propri.

Cosa ha dato origine all’iniziativa?

Per aspera ad Astra (attraverso le asperità sino alle stelle) è una esortazione a non abbattersi di fronte agli ostacoli e alle difficoltà, un motto latino che avevo già in testa da tempo, ma che non avrei mai immaginato compiersi in una simile direzione, se penso al ritmo delle giornate che hanno preceduto la pandemia, sono stato mosso da questa convinzione: l’osservazione di noi stessi e la condivisione di un istante per contrastare la paura, interiore e dell’altro, di un elemento invisibile come di un vicino di casa. Vista tale frammentazione della società ho pensato di ricostruire un ipotetico ed infinito mosaico che si compone tassello dopo tassello, dove ogni immagine è una presenza, una persona.

E come è nata l’idea?

L’iniziativa nasce come sentimento di sentimento di vicinanza e di incoraggiamento reciproco, si tratta di una “mappa dell’universo quotidiano” da costruire insieme. Invitando ciascuno a scattare una fotografia originale di un particolare del luogo dove ci si trova a vivere catturando i dettagli astratti e carichi di colore di cui ognuno è davvero protagonista e scopritore. Nel titolo e presente anche un elemento chiave, un gioco di parole che invita a cogliere la forma astratta nelle figure presenti in casa (nel cortile o nel giardino, per chi lo ha).

Cosa ti aspetti dall’evento?

Lo scopo dell’evento è sia di sensibilizzare all’osservazione profonda e meravigliata di ciò che abbiamo intorno e che spesso non notiamo, ma anche di costruire un racconto che nasce da una condizione inusuale. Viene richiesta una sola immagine per ciascuno, la quale inizialmente sarà pubblicata in rete e poi con le altre formerà un’opera collettiva a tutti gli effetti. Per aspera ad astra come dicevo richiama anche un ulteriore elemento significativo, ossia il cercare le forme non subito visibili nel mondo reale degli oggetti, come quando di notte rivolti alle stelle proviamo a unire i puntini e riconosciamo una figura.

Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto?

L’idea prosegue la mia ricerca sull’indagine del mondo interiore ed esterno, dell’infinitamente grande come del minuscolo. Così in un momento tanto delicato, ho pensato di rivolgermi alle persone sparse in ogni angolo del paese, di ogni età e livello culturale, per mostrare la bellezza dello stare insieme, anche solo a livello mentale e poi digitale, facendo forza sulla creatività che non ha limiti, anche quando le più impensabili barriere sembrano scoraggiarla. Ho fatto questo ragionamento: quando la paura prende il sopravvento va ad intaccare il sistema immunitario, sentirsi di colpo rinchiusi in casa peggiora l’umore e continuare a pensare ai mille pericoli non fa che alimentare l’ansia. Perciò ho immaginato un evento opposto, in grado di portare a osservare il quotidiano non in maniera cupa, ma curiosa e sorprendente.

I colori sono stati da sempre il carattere distintivo della tua arte, quanta importanza hanno nella nostra vita?

Fin dal mio esordio sono stati sempre presenti, in quanto ogni opera richiama una particolare narrazione simbolica, data non solo dai temi ma anche dalle tonalità che gli abbinamenti trasmettono. Mi interessa l’energia che si manifesta attraverso le vibrazioni cromatiche e spesso, anche per via dei grandi formati adoperati, ogni tela ha un effetto ipnotico: si può parlare di cromoterapia, ma è anche altro. Credo nell’importanza non scontata dei colori, purtroppo ne siamo sommersi e non ci meravigliamo più delle cose ovvie, per questo a ciascun partecipante ho chiesto, di guardarsi intorno ma anche di far attenzione alle sfumature che più lo attraggono, perché nelle cromie come nelle forme astratte, ognuno ritroverà la propria personalità, che poi riconoscerà in mezzo a quelle di tutti gli altri.

Ora alcune domande brevi: parli spesso di meraviglia, quanto conta questo modo di guardare il mondo?

La ricerca dello stupore suscita curiosità e questo moto che parte dall’interno, combatte non solo l’invecchiamento della mente, ma anche dello sguardo, da cui poi deriva una conclusione o peggio un giudizio, che per molte persone su certi argomenti, è definitivo.

Il tuo progetto è aperto a tutti?

Certo, è proprio quello lo scopo: alimentare la partecipazione per me significa allenare la mente, ossia adattamento e nuove condizioni di confronto. Non importa se non hai mai fatto questa cosa, conta l’approccio, la vitalità, la voglia di provarci. Stiamo tutti affrontando una difficoltà che ha cambiato il nostro stile di vita e forse il nostro modo di vivere futuro? Vediamo allora se è possibile creare già da ora un altro punto di vista.

Ma gli assalti d’ansia riusciranno a farcelo trovare?