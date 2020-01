Luca Catania: l’appello del fratello Danilo nel giorno del suo compleanno

Caro Luca, fratello mio, ci apprestiamo a vivere un altro 10 gennaio con la speranza di poter trascorrere finalmente questa giornata “speciale” festeggiandoti come giusto meriti, senza lacrime di dolore ma con la gioia unica e infinita che solo la tua presenza potrebbe farci riscoprire. Oggi 10 gennaio 2020 compi 50 anni, l’esatta metà e il giro di boa del nostro ideale percorso di vita centenario. Un giorno così importante per te e per noi, che deve essere ricordato e divulgato a tutte le persone che, in questo mezzo secolo, sono cresciute insieme a te, hanno condiviso i loro momenti di vita, ti hanno voluto bene, ti hanno amato e ti amano oggi più di allora. Tutti insieme ogni giorno ti portiamo nel cuore con i dubbi e l’angoscia ma, soprattutto, con la speranza di sapere che stai bene e che un giorno possa accadere il miracolo di riaverti fisicamente vicino. Desiderando immensamente che tu lo possa leggere in ogni dove e in ogni quando, con questo messaggio voglio regalarti tutta la nostra forza, tutto il mio e il nostro amore. Se questo potesse accadere, fratello mio, voglio che tu sappia che in questo straziante dolore noi siamo sempre al tuo fianco e che rappresenti il nostro e il mio orgoglio, perché sei stato, sei, sarai sempre speciale. E proprio per questo mi tieni in vita ogni giorno facendomi rivivere ed assaporare l’amore che mi hai trasmesso dal mio primo istante di vita, quando hai scelto e mi hai donato il nome che mi identifica e accompagna da allora; ricordati sempre, ogni volta che chiameranno il mio nome, pronunceranno sempre il tuo, ricordando la persona magnifica che sei. Ci manchi immensamente, preghiamo sempre per te e per la tua salute, ci appelliamo a chiunque potesse aiutarci ad avere notizie utili al tuo ritrovamento.