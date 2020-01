Sant’Antioco. Aggiornamenti sulla motonave CDRY Blue

Durante la giornata odierna sono proseguite le attività di monitoraggio ambientale e messa in sicurezza della motonave CDRY Blue, incagliata sulla costa sud-ovest dell’isola di Sant’Antioco.

Nel porto di Sant’Antioco, sotto il controllo della locale autorità marittima, la ditta incaricata della bonifica della nave ha provveduto a travasare il contenuto di alcuni contenitori di idrocarburi recuperati dalla nave, in autocisterne, per il successivo trasporto del prodotto ad una impresa specializzata per il conseguente smaltimento.

Contestualmente nelle acque antistanti la nave incagliata si recavano il Naitan Primo e la CP 707 di circomare Portoscuso per effettuare attività di pattugliamento antinquinamento.

A bordo della motonave CDRY Blue si è provveduto ad aprire la stiva n°3, che ha consentito il recupero di ulteriori quantitativi di idrocarburi.